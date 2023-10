Epic rozdává zdarma dvě hry. Radost udělá hráčům logických a hororových her

Od 26.10. do 2.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Tandem: A Tale of Shadows a The Evil Within 2.

Hra Tandem: A Tale of Shadows vyšla v roce 2021 a stojí za ní francouzští herní vývojáři ze studia Monochrome Paris. Tandem: A Tale of Shadows nás zavede do viktoriánského Londýna. Hlavní hrdinkou hry je dívenka Emma, která přijíždí na panství Henryho a Margaret Kaneových, slavných britských iluzionistů, jejichž syn Thomas za velice záhadných okolností zmizel. Protože vyšetřování Scotland Yardu uvázlo na mrtvém bodě, tak se rozhodne naše hrdinka vést vyšetřování vlastní.

Ve snaze vyřešit záhadu zmizení Thomase musí Emma projít ponurým sídlem z 19. století a čelit výzvám a nebezpečím, která tam číhají. Naše hlavní hrdinka naštěstí není odsouzena putovat sama, protože ji doprovází plyšový medvídek Fenton, který jí pomáhá řešit mnohé hádanky. Ve hře tak můžete ovládat dvě postavy: Emmu z ptačí perspektivy a Fentona z bočního pohledu známého z plošinovek. Projít budete muset 45 různých míst, která jsou poseta hádankami a logickými puzzly. Řešení hádanek vyžaduje spolupráci Emmy a Fentona. Čekají vás i souboje s bossy, ve kterých musíte jednat rychle a být vynalézaví.

Tandem: A Tale of Shadows se prodává na Epicu běžně za 210 korun a jeho dohrání vám zabere přibližně za 5 až 6 hodin vašeho času. Na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 73 a od hráčů 7,6.

Druhá hra The Evil Within 2 vyšla v roce 2017 a stojí za ní japonští herní vývojáři ze studia Tango Gameworks. Hlavním hrdinou hry je Sebastian Castellanos, detektiv známý z prvního dílu, který po smrti své dcery Lily propadá alkoholismu a depresím. Brzy však zjistí, že jeho dítě nezemřelo při požáru domu, ale bylo uneseno. Vydává se proto na cestu do zdánlivě idylického městečka Union. Zde byla pomocí hrdinovy dcery vytvořena nová alternativní realita. Aby získal Sebastian svou dceru zpět, tak musí opustit skutečný svět a vydat se do noční můry, kterou zkonstruovala skupina Mobius.

Čeká vás pomalý průzkum okolního prostředí alternativní reality, řešení občasných hádanek a boj s různými příšerami. Stejně jako v prvním díle, tak i ve The Evil Within 2 procházíme stísněnými, klaustrofobickými lokacemi, ale tentokrát se vedle nich nacházejí i otevřené a nelineární oblasti, které nabízejí mnoho vedlejších aktivit. The Evil Within 2 dohrajete přibližně za 18 až 19 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 999 korun. Na metacritic získala tato hra od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 80 a od hráčů 8,4.

Hru Tandem: A Tale of Shadows můžete získat zdarma na tomto odkazu a hru The Evil Within 2 zdarma na tomto odkazu.