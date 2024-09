Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče adventur a plošinovek

Od 26.9. do 3.10. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru The Spirit and the Mouse.

Hra The Spirit and the Mouse vyšla v roce 2022 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Alblune. Jedná se o 3D plošinovku s logickými prvky, ve které budete hrát za malou myšku Lilu, která se snaží pomáhat obyvatelům jednoho francouzského městečka. Na městečko Saint-et-Claire udeřila bouře, následkem čehož se místní obyvatelé ocitli bez elektrického proudu. Myška Lila byla při bouři zasažena bleskem, který jí propůjčil neobvyklé schopnosti. Lila je schopna vidět ducha Lumiona, se kterým se společně rozhodnou pomoci obyvatelům městečka a pomáhají odstranit škody způsobené bouří.

Lila a Lumion musí nahodit místním obyvatelům zpátky elektřinu, o kterou po bouři obyvatelé Saint-et-Claire přišli. Za tímto účelem budou muset spolupracovat s malými elektrickými stvořeními kibliny, kteří pomohou Lile vrátit elektřinu zpět do města. The Spirit and the Mouse je nenáročná plošinovka, která se na Epicu běžně prodává za 420 korun. Její dohrání vám zabere něco mezi 5 až 6 hodinami vašeho času. Hra se hráčům líbí, např. na Steamu z 623 recenzí má 97% kladné hodnocení. Na metacritic má tato hra uživatelské skóre 8,3.

Hru The Spirit and the Mouse můžete získat zdarma na tomto odkazu.