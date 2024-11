Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče akčních multiplayerových her

Od 7.11. do 14.11. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hru Deceive Inc.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní kanadští herní vývojáři ze studia Sweet Bandits Studios. Deceive Inc. nás přesune do světa, ve kterém získala stejnojmenná agentura naprostý monopol na trhu špionáže. V průběhu hry se vžijeme do role tajných agentů, kteří plní různorodé úkoly a soutěží mezi sebou o to, kdo zvládne dokončit misi jako první. Děj sledujeme z pohledu první osoby. Hrajeme za špiony, kteří se liší svou preferovanou zbraní a dovednostmi.

Jádrem hry jsou mise odehrávající se v různých částech světa, zaměřené na infiltraci přísně střežených objektů a krádeže předmětů nebo dat, které určí centrála. Při plnění těchto cílů máme k dispozici širokou škálu gadgetů jako z filmů o Jamesi Bondovi, včetně neprůstřelného deštníku nebo holografických hodinek, které dokážou napodobit vzhled jiných osob. Díky těmto pomůckám můžeme operovat v přestrojení, aniž bychom vzbudili podezření personálu nebo třeba jiných agentů.

Je totiž třeba si uvědomit, že nejsme jediní, kdo byl na mise vyslán. Stále nám jsou v patách další agenti, kteří mají za cíl dokončit ty samé úkoly a disponují obdobnými schopnostmi. Platí zde pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, takže během hry musíme jednat rychle, nebo předem eliminovat své konkurenty, abychom si zajistili klid na vykonání mise. Musíte však dávat pozor, abyste nebyli sami odhaleni a nestali se obětí vašich soupeřů. Na Epicu se Deceive Inc. běžně prodává za 430 korun a na metacritic získal od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 75. Od hráčů pak uživatelské skóre 6,7.

Deceive Inc. si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.