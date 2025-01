Epic rozdává zdarma hru, která potěší hráče survival her

Od 30.1. do 6.2. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout survival zombie akční adventuru Undying.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra vyšla v roce 2023 a stojí za ní čínští herní vývojáři ze studia Vanimals. Undying je survival postapo hra s melancholickým příběhem zasazeným do světa ovládaného zombiemi. Hra je dílem nezávislého studia Vanimals a zároveň jedním z prvních titulů v katalogu společnosti Skystone Games, kterou v roce 2020 založili veteráni herního průmyslu, včetně Davida Brevika, tvůrce prvního Diabla. Hra Undying vypráví příběh ženy, která žije ve světě zamořeném zombiemi. Bohužel její dny jsou sečteny, protože ji pokousal jeden z nemrtvých. Přesto dělá vše pro to, aby přežila co nejdéle, kvůli svému synovi Codymu. Než ji infekce zabije, musí ho naučit, jak přežít v postapokalyptickém světě.

Akci sledujeme z ptačí perspektivy a hlavní náplní hry je prozkoumávání prostředí a hledání předmětů nezbytných k přežití. To zahrnuje jídlo, vodu, zbraně a materiály potřebné k výrobě nástrojů. Hra se odehrává ve světě s cyklem dne a noci, přičemž čas neustále ubíhá. Čas od času narazíme na nehratelné postavy (NPC), se kterými můžeme interagovat.

Klíčovým prvkem hry je vztah mezi matkou a jejím synem. Hra Undying se odlišuje od jiných survival titulů jedním zásadním prvkem. Sleduje totiž příběh dvou hlavních postav: matky Anling a jejího syna Codyho. Přímou kontrolu máme pouze nad matkou, zatímco Codyho ovládá umělá inteligence. Ačkoliv se snažíme udržet oba naživu, hlavním cílem hry je naučit Codyho dovednostem potřebným k samostatnému přežití. Cody se učí tím, že sleduje matku, a postupně jí začíná pomáhat s různými úkoly. Je také důležité dbát na jeho psychický stav, protože ten ovlivňuje jeho poslušnost a chování.

Hra běží na herním enginu Unity a její 3D vizuální styl je velmi minimalistický. Postavy nemají obličeje a prostředí je poměrně jednoduché. Atmosféru hry dokresluje melancholická hudba, která podtrhuje emotivní tón celého příběhu. Hra na metacritic získala od odborných recenzentů souhrnné hodnocení 74. Od hráčů následně uživatelské skóre 6,9.

Hru Undying můžete získat zdarma na tomto odkazu.