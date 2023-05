Epic rozdává zdarma tři hry. Potěší hráče plošinovek a závodních her.

Od 4.5. do 11.5. máte možnost si v online obchodě s videohrami Epic Games Store zdarma vyzvednout hry Against All Odds, Horizon Chase Turbo a Kao the Kangaroo.

Hra Against All Odds vyšla letos a stojí za ní britští herní vývojáři ze studia Microwave Games. Jedná se o plošinovku zaměřenou na multiplayerová klání. Ve hře proti sobě stanou dva čtyřčlenné týmy nebo můžete hrát sólo proti ostatním hráčům. Jako hráč budete pobíhat po různých arénách a vyhýbat se smrtícím pastem, které jsou mnohem nebezpečnější než vaši soupeři nebo se budete snažit proměnit ostatní hráče v zombie.

Druhou hrou zdarma je Horizon Chase Turbo, která vyšla v roce 2018 a stojí za ní brazilští herní vývojáři ze studia Aquiris Game Studio. Jedná se o retro závodní hru, která byla inspirována dnes už legendárními závodními hrami z 80. a 90. let jako byly Lotus Turbo Challenge, Rush, Top Gear nebo třeba Out Run. Na rozdíl od těchto her ale nabízí rozlišení až 4k a zazávodit si můžete celkem ve 48 městech na 111 tratích. Během hry vás čeká 12 turnajů a můžete si vybrat z 33 vozidel s různým výkonem, které můžete vylepšit až 12 upgrady. Soutěží se ve velmi rychlém tempu a hratelnost je 100% arkádová.

Cílem hry je dokončit vybranou trať v co nejkratším čase. Můžete přitom hrát sólo nebo s až dalšími třemi hráči ve split-screen (režim rozdělené obrazovky) lokálním multiplayeru. Na Epicu se Horizon Chase Turbo běžně prodává za 420 korun. Od odborných recenzentů na metacritic získal metascore 76 a mezi uživateli pak hodnocení 7,7.

Třetí hrou zdarma je Kao the Kangaroo, která vyšla v roce 2022 a stojí za ní polští herní vývojáři ze studia Tate Multimedia. Jedná se o 3D akční plošinovku, ve které hraje hlavní roli klokánek v boxerských rukavicích. Série plošinovek s klokánkem Kao odstartovala v roce 2000 a dnes již čítá pětici her. První tři díly se objevily na PC platformě a jeden na kapesní herní konzoli Sony PSP. Zatím poslední díl, který je rebootem celé série můžete nyní získat zdarma na Epicu.

V Kao the Kangaroo se budete v roli klokánka Kaa snažit najít svou sestru a a objasnit zmizení svého otce. Jedná se o klasickou 3D plošinovku, která je podobná stylu hrám Crash Bandicoot nebo Spyro the Dragon. Čeká vás skákání přes překážky, souboje s nepřáteli, sbírání různých bonusů a řešení jednoduchých hádanek. Hru dohrajete přibližně za 8 hodin vašeho času a na Epicu se běžně prodává za 699 korun. Od odborných recenzentů na metacritic získala metascore 69 a mezi uživateli pak hodnocení 7,3.

Hru Against All Odds můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru Horizon Chase Turbo následně na tomto odkazu a hru Kao the Kangaroo pak na tomto odkazu.