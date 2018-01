Furrion představil obřího závodního mecha. Co všechno dokáže?

Kdo by si nechtěl vyzkoušet jen tak pro radost kráčet v obřím mechu a pomocí něho plnit různé úkoly? To si řekli i Jonathan Tippett a jeho tým ze společnosti Furrion a rozhodli se vytvořit mecha Prosthesis. Na obřím mechu už společnost Furrion, respektive její robotická divize pracuje déle než deset let a nyní dosáhl projekt fáze, kdy se mech může už pohybovat (viz. video).

Mech vznikl původně jen jako umělecký projekt, který by dokázal, že bytelný robotický exoskelet, podobný tomu jako měla Ripleyová může být snadno ovladatelný člověkem. Nakonec společnost Furrion usoudila, že by nebylo špatné, kdyby vznikly závody s mechy. Tedy něco podobného jako automobilové nebo motocyklové závody, s tím rozdílem, že piloti by řídili místo aut a motorek mechy.

Prosthesis je čtyřnohým závodním mechem, jehož základem je hliníková konstrukce, v níž se nachází místo pro lidského pilota, elektromotory, baterie, hydraulika a palubní deska. Mech dosahuje výšky 4,5 metru a váží 3,5 tuny. Protože se vlastně jedná o exoskelet, tak násobí člověku sílu.

S tímto mechem by nebyl problém uzvednout osobní automobil a provést skok až do výšky 3 metrů. Mech cválá jako obří kovové zvíře a dosahuje rychlosti až 30 km/h. Podle náročnosti vykonávané činnosti vydrží fungovat na jedno nabití od půl hodiny do dvou hodin.

O tom, jestli se závody mechů mezi lidmi uchytí, a vznikne tak nové sportovní odvětví snad už rozhodne blízká budoucnost.