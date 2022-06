GOG rozdává hru zdarma, která potěší hráče akčních her

Do čtvrtečních 15:00 máte možnost na digitální distribuční platformě GOG si přidat zdarma akční plošinovku/adventuru Flashback: The Quest for Identity.

Hra Flashback: The Quest for Identity vyšla v roce 1992 a vyvinuli ji francouzští herní vývojáři ze studia Delphine Software International. Pamětníci si možná vzpomenou, že toto studio vytvořilo adventuru Future Wars: Time Travellers, akční plošinovku Another World, akční adventuru Fade to Black nebo trilogii závodních motorkových arkád Moto Racer.

Děj hry se odehrává v neradostné budoucnosti roku 2142 a vtělíte se do role agenta galaktické vyšetřovací služby, který odhalil mimozemské spiknutí a následně mu byla mimozemšťany vymazána paměť. Naštěstí se vám ale podařilo ještě předtím než byla vaše paměť vymazána ji zálohovat na holokostku.

Našemu hrdinovi se podaří utéct z mimozemské lodi, kde byl zadržován a probudí se na na kolonizovaném Titanu, měsíci planety Saturn. Vaši mimozemští únosci jsou vám ale v patách a ztráta paměti není vašim jediným problémem. Za každou cenu se musíte dostat na planetu Zemi a během cesty rozplést zákeřné mimozemské spiknutí. V sázce je osud planety Země. Hra si bere inspiraci z takových filmů jako Total Recall nebo Blade Runner. Flashback byl nejlépe prodávanou francouzskou hrou v historii a prodalo se více než 2,2 miliónů kopií této hry.

Flashback: The Quest for Identity můžete získat zdarma na tomto odkazu.