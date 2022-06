GOG rozdává hru zdarma, která potěší hráče strategických her

Až do 8.6. máte možnost si přidat v online obchodě s videohrami GOG zdarma videohru Warhammer 40 000: Chaos Gate. Hra je součástí digitálního balíčku Warhammer Skulls 2022 – Digital Goodie Pack, který obsahuje různé slevové kupony, walpappery nebo Art Book.

Hra Warhammer 40 000: Chaos Gate vyšla v roce 1998 a stojí za ní američtí herní vývojáři ze studia Random Games. Jedná se o taktickou tahovou strategickou hru, která je zasazena do univerza Warhammer 40k. Příběh je situován mezi dvě nepřátelské frakce Astartes, které se nenávidí a jsou zákonnými nepřáteli už od doby horovy hereze. Jsou to imperiální Ultramariňáci, které povedete do boje a chaosem zkažení Astartes Nositelé Slova, proti kterým budete během kampaně bojovat. Ultramariňáky vede do boje kapitán Kruger a Nositele Slova lord Zymran. Nositelé Slova jsou posilnění i o jednotky démonů, kteří budou stát proti vám. Samotná kampaň a bitva se točí okolo ovládnutí mocné relikvie Concordat Chaosium, která pochází ještě z doby před horovou herezí.

Strategická složka hry se odehrává na tahy, kdy svým jednotkám podle dostupných akčních bodů udělujete příkazy jako je pohyb, útok nebo speciální akce. Pod vašim velením se objeví prakticky všechny jednotky Ultramariňáků, které můžete znát z WH40k univerza. Od obyčejných hvězdných pěšáků, až po elitní jednotky v supertěžkých terminátorských zbrojích. Nechybí ani těžká technika a válečné stroje.

Na metacritic ohodnotili hráči tuto hru souhrnným skóre 7,5.

Warhammer 40 000: Chaos Gate můžete získat zdarma na tomto odkazu.