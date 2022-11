GOG rozdává hru zdarma, která potěší veterány plošinovek

Až do čtvrtečních (3.11.) 15:00 máte čas si zdarma přidat v online obchodě s videohrami GOG dnes už legendární 2D plošinovku Jazz Jackrabbit 2. Hra je distribuována na Gogu v souhrnné kolekci obsahující Jazz Jackrabbit 2: The Secret Files, což je rozšířené a vylepšené vydání původního druhého dílu a dále v kolekci najdeme vánoční úrovně Jazz Jackrabbit 2 - The Christmas Chronicles.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Jazz Jackrabbit 2 vyšla v roce 1998 a vytvořili ji američtí herní vývojáři ze studia Epic Games. Po událostech z prvního dílu se náš králičí hrdina Jazz hodlá oženit se svou přítelkyní, ale jeho plány nakonec zhatí úhlavní nepřítel Jazze želva Devan Shell. Želvák ukradne Jazzovi snubní prsten a Jazz společně se svým bratrem Spazzem se ocitnou v žaláři. Králíkům se nakonec podaří z vězení uprchnout a společně se vydávají za hlavním záporákem hry želvou Devanem, aby ho potrestali a získali zpět snubní prsten. Hrát můžete buď za Jazze, bratra Spazze nebo jejich sestru Lori.

Na pokoření vás čeká několik desítek úrovní a kdyby vám to bylo málo, tak hra obsahuje vlastní editor úrovní, ve kterém se můžete vyřádit. Hru můžete pokořit za zhruba 4 až 5 hodin vašeho času a na metacritic získala od hráčů souhrnné hodnocení 8,6.

Hru Jazz Jackrabbit 2 můžete získat zdarma na tomto odkazu.