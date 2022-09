GOG rozdává hru zdarma, která potěší veterány strategických her

Až do neděle (2.10.) 16:00 máte čas si přidat v online obchodě s videohrami GOG zdarma tahovou 4X strategickou hru Master of Magic Classic.

Unikla Vám tato akce? Podívejte se do naší kategorie HRY ZDARMA, kde vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních nadílek

Hra Master of Magic vyšla v roce 1994 a vytvořili ji američtí herní vývojáři ze studia Simtex Studios. Toto studio stojí za takovými peckami, jako byly svého času první a druhý díl dnes již klasických vesmírných 4X strategických her Master of Orion. Zkratka 4X v tomto případě znamená eXplore (zkoumej okolí na herní mapě), eXpand (rozšiřuj svůj vliv a upevňuj svou moc), eXploit (využij rozumně všechny zdroje na obsazeném území) a eXterminate (napadni a vyhlaď všechny protivníky, kteří ti stojí v cestě za vítězstvím).

Hra Master of Magic se odehrává ve dvou světech Arcanus a Myrror. Arcanus je podobný naší Zemi a Myrror se nachází v paralelním vesmíru, přičemž se na něm vyvinula fantastická fauna a flóra. Oba dva světy jsou vzájemně propojeny mezidimenzionálními portály. Vy jakožto hráč se ocitáte v roli mocného čaroděje, který se snaží oba dva světy si podmanit. Na samém začátku začínáte jen s malou osadou a postupně vytváříte mocné impérium na základě výše popsaných 4X prvků. Vyhrát můžete buď tím, že pomocí vojenské síly zničíte všechny své protivníky nebo se naučíte vyčarovat mimořádně silné kouzlo Spell of Mastery, které vám zajistí okamžité vítězství.

Svého času udělil v magazínu Score Jan Eisler (ICE) hře Master of Magic hodnocení 82%.

Hru Master of Magic můžete získat zdarma na tomto odkazu.