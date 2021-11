GOG, Steam a Ubisoft rozdávají hry zdarma, nepropásněte tento týden šanci

Takže pěkně popořádku. Společnost GOG nabízí až do 15.11. zdarma akční adventuru Outcast. Společnost Steam do 11.11., přesně do 19:00 zdarma 2D adventuru říznutou strategií s názvem Beholder a nakonec Ubisoft Store tři 2,5D plošinovky ze série Assassin's Creed Chronicles, které si můžete zdarma vyzvednout do 12.11. a to do 11:00.

Hru Outcast vytvořili herní vývojáři z belgického studia Appeal S.A. Outcast vyšel v roce 1999 a na svou dobu šlo o velmi náročnou hru na tehdejší CPU. Outcast totiž používá softwarově renderovanou voxelovou grafiku, takže tehdejší procesory dokázaly tuto hru rozběhat maximálně v rozlišení 512x384 pixelů. Ve hře se vtělíte do role mariňáka, který byl s několika vědci vyslán na mimozemský svět v paralelním vesmíru, aby v tomto světě opravili porouchanou pozemskou sondu vyslanou do tohoto světa. Něco se ale pokazí a vy dorazíte do tohoto mimozemského světa sám, vědci nikde, a tak musíte vědce, kteří jsou schopni sondu opravit najít. Postupně zjišťujete, že vědci na mimozemskou planetu také dorazili, ale v jiném čase než vy, což způsobilo nemalé potíže na mimozemské planetě. V roce 2017 vyšel remake této hry a níže na videu můžete porovnat, jak vypadá tehdejší hra z roku 1999 a remake z 2017.

Hru Beholder vytvořili herní vývojáři z ruského studia Warm Lamp Games v roce 2016. Hra je situována do totalitního státu, který chce mít kompletní přehled o tom, co jeho občané dělají. Ve hře se tedy vtělíte do role špicla-udavače, který má za úkol sledovat, co nájemníci jednoho činžáku vlastně doma ve svém volném čase dělají. Čeká vás temně stylizovaná grafika a mnoho morálních voleb, které budou mít dopad na osudy obyvatel činžáku.

Trilogii Assassin's Creed Chronicles mají na svědomí herní vývojáři z britského studia Climax Studios. Jedná se o 2,5D plošinovky. V první hře se vydáte do Číny v roce 1526 a budete hrát za ženskou protagonistku Shao Jun, kterou vycvičil legendární italský asasín Ezio Auditore da Firenze. Druhý díl se odehrává v Indii roku 1841 a budete hrát za mužského protagonistu Arbaaze Mira a čeká vás válka Sikhského Impéria s Východoindickou společností. V posledním třetím díle se vypravíte do Ruska v roce 1918. Budete hrát za mužského protagonistu Nikolaje Orelova, který má za úkol proniknout do sídla, kde bolševici zadržují carovu rodinu a musí se zmocnit artefaktu důležitého pro řád asasínů.

Hru Outcast můžete získat zdarma na tomto odkazu, hru Beholder pak na tomto odkazu a nakonec trilogii Assassin's Creed Chronicles na tomto odkazu.