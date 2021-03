Hypersonické střely a laserová děla pro americké torpédoborce třídy Zumwalt

Šéf námořních operací admirál Mike Gilday vidí torpédoborce třídy Zumwalt jako ideální nosič pro umístění nových hypersonických zbraňových systémů Conventional Prompt Strike (CPS). Jednalo by se o velmi přesné hypersonické střely, které už americké námořnictvo testuje. Jeden takový test proběhl minulý rok v březnu a námořnictvo ho vyhodnotilo jako úspěšný. Hypersonická střela CPS byla odpálena z Havaje a zasáhla cíl vzdálený 4000 km s přesností 6 palců (tj.15 cm).

Jakou maximální rychlost dokáže tato střela vyvinout není známo, ale hypersonická rychlost začíná od Mach 5 (6125 km/h) výš. Maximální dolet hypersonických střel CPS by mohl být až 8000 km. Střely jsou bohužel příliš velké na to, aby se vešly do vertikálních odpalovacích kontejnerů MK41, ale torpédoborce třídy Zumwalt mohou po pár úpravách tyto střely bezproblémově odpalovat. Torpédoborce třídy Zumwalt vyzbrojené hypersonickými protilodními zbraněmi by se staly postrachem všech nepřátelských lodí.

Dále admirál Gilday vidí v torpédoborcích Zumwalt velký potenciál pro provozování opravdu výkonných laserových děl. Potenciál pro ničení protilodních střel laserovými zbraněmi mají podle admirála letadlové lodě z třídy Gerald R. Ford, torpédoborce z třídy Zumwalt a plánované torpédoborce DDG (X). Gilday neupřesnil, jakým výkonem by mělo laserové dělo nainstalované na torpédoborce třídy Zumwalt disponovat, ale jako minimum pro životaschopnou obranu proti protilodním střelám uvádí americké námořnictvo 300 kW. V následujících letech by mohla vzniknout i námořní laserová děla o výkonu 500 kW nebo 1 MW.

Torpédoborce třídy Zumwalt jsou mnohdy označovány jako černá díra na peníze. Původně jich mělo americké námořnictvo postavit 32, ale kvůli neúnosným nákladům byl konečný počet nakonec přehodnocen pouze na 3 lodě.