Jak je hratelný The Last of Us na PC s Core i5 10400f a GeForce GT 1030?

Hned zkraje článku zmiňme, že současná situace na trhu s grafickými kartami je opravdu otřesná. Nižší mainstream ve formě GeForce 1650 dnes na alze nebo czc jen tak neseženete a máte na výběr mezi GT 1030 nebo GTX 1050Ti (tedy pokud se zadaří). Např. GeForce GTX 1050Ti je v současnosti na alze k dostání, ale s upozorněním, že lze zakoupit pouze jeden kus na osobu za kalendářní měsíc.

Pojďme se podívat, jak si tyto grafické karty vedou v emulaci her z PlayStation 3. Přehrávat PS3 hry na PC v současnosti umí experimentální emulátor RPCS3. Spíše než na silné grafické kartě záleží u tohoto emulátoru na výkonu procesoru. Obecně je doporučováno jako minimum pro hratelný stav videoher mít procesor od Intelu 4 fyzická jádra s HT nebo 6 fyzických jader a u AMD 6 fyzických jader s SMT. Z dnešních procesorů např. Core i5 10400f nebo Ryzen 3600. Jako grafická karta by mělo u tohoto emulátoru dostačovat něco na úrovni GTX 1050Ti.

Na youtube můžeme vidět benchmarkové testy pro procesor Core i5 10400f a tři výše zmíněné grafické karty.

Jako první se podívejme na lowend grafiku GT 1030. Jedná se o grafiku Gigabyte GeForce GT 1030 2GB LP GDDR5 taktovanou na 1734 MHz. Ve videu je testována ve hrách God of War 3, Uncharted a The Last of Us. VRAM paměť je obsazená pod 1 GB a u The Last of Us se pohybuje snímková frekvence mezi 18 až 30 fps.

Tester dále vyměnil grafickou kartu za Gigabyte GeForce GTX 1050ti 4GB OC GDDR5 a dále pokračoval v testování zmíněných tří her. Snímková frekvence u The Last of Us se v některých scénách zvedla o několik fps. Pohybovala se mezi 20 až 38 fps.

A nakonec test s GeForce 1650 (GALAX GeForce GTX 1650 4GB OC GDDR5), který dopadl +- stejně jako u 1050Ti.

Je nutné si ale uvědomit, že emulátor stále není připraven na běžné používání a v některých scénách ve hře The Last of Us může docházet k drastickým propadům fps. Samotná hra pod emulátorem může často padat a ve ve wiki emulátoru má napsáno The Last of Us - This game is currently not playable. Takže tuto hru stále ještě na PC nelze bezproblémově hrát. Je to spíše jenom takové demo, co v současnosti emulace PS3 na PC platformě dokáže.

A nakonec další pokroky od vývojářského týmu RPCS3.