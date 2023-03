Jak si Youtubeři vydělávají? Úspěšným chodí peníze minimálně z těchto 5 zdrojů

Zdroj: Shutterstock

Youtube pak vyplácí tvůrcům zisk z reklam na základě počtu zobrazení videa a dalších faktorů, jako je délka videa, demografie diváků a typ reklamy. Zkrátka, čím více zobrazení a reklam, tím větší příjem pro Youtubera. Obecně platí, že pro reklamu je cennější ekonomicky aktivní člověk, nežli dítě závislé na rodičích. Youtuber se zaměřením na dospělé publikum si tak může díky dražším reklamám vydělat stejně jako Youtuber, který má sice desetinásobek odběratelů ale mladší cílovku.

#2 Sponzorství a placené partnerství

Dalším způsobem, jak si Youtubeři vydělávají peníze, je prostřednictvím sponzorství a placených partnerství. Firmy často platí tvůrcům za to, že ve svých videích propagují jejich produkty nebo služby. Tvůrci se pro tento typ spolupráce snaží navodit přátelský vztah se svými diváky, aby jeho případným doporučením důvěřovali. Zda je pak pravda, že "by vám nedoporučil nic, co by sám nepoužíval", už ví pouze tvůrce samotný.

Zdroj: Shutterstock

Jelikož jsou tyto typy reklam přímé a nejsou pouhým podílem z hromadné reklamy od Google, bývají tyto typy spolupráce pro tvůrce obvykle větším zdrojem příjmu. Vyžaduje však více proaktivity, komunikaci a přímé zahrnutí produktu do své tvorby. Pro firmy je však přímé zacílení konkrétní skupiny obvykle cennější a přináší lepší výsledky, než-li videospoty před videem, neboť ty už se lidé naučili ignorovat a přeskakovat.