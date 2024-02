Jak vypadal Velký třesk: Díky novým vesmírným laserům to brzy odhalíme

Orbitální observatoře, jako je Hubbleův vesmírný dalekohled a vesmírný teleskop Jamese Webba, nám umožnily nahlédnout daleko do historie vesmíru, odhalit nejstarší galaxie a dokonce získat pohled na kosmické mikrovlnné pozadí. Avšak mezi vznikem kosmického pozadí a vznikem prvních hvězd a galaxií vzniká mezera, kterou nový nástroj jako LISA má potenciál vyplnit.

LISA se bude skládat ze třech satelitů či volně létajících kosmických lodí umístěných na oběžné dráze kolem Slunce, kde bude hledat specifické frekvence gravitačních vln, které současné pozemní detektory nedokáží zachytit. To otevírá dveře k objevům raných kosmických událostí, jako jsou sloučení černých děr, které by mohly být klíčem k porozumění formaci vesmíru.

Detektory jako LIGO a Virgo zaměřují svou pozornost převážně na sloučení černých děr srovnatelných s hmotností našeho Slunce. Na druhou stranu, observatoř LISA se zaměří na objekty s hmotností až deset milionůkrát větší než Slunce, což poskytne nový pohled na ty nejmohutnější aktéry vesmírného tance.

Zdroj: YouTube

Poměrně zajímavý je i fakt, že by LISA by mohla zachytit spojení středně hmotných černých děr, což jsou objekty mezi hvězdnou hmotností a supermasivními černými dírami. Tyto události by mohly poskytnout klíčové informace o růstu supermasivních černých děr a o raných etapách vývoje vesmíru.

Dalším ambiciózním cílem je detekce prvotních gravitačních vln, které byly vytvořeny okamžitě po velkém třesku. Tento prastarý záznam by poskytl unikátní pohled na samotné počátky vesmíru a umožnil by nám testovat základní principy obecné teorie relativity Alberta Einsteina.

S postupem času se plánuje rozšíření těchto pozorování. Plány na stavbu pozemního Einsteinova dalekohledu, překračujícího možnosti LIGO a Virgo, naznačují rostoucí zájem o studium gravitačních vln. Celkově má LISA potenciál změnit naše porozumění vesmíru a otevřít nové obzory ve výzkumu gravitačních vln. Spolu s budoucími projekty a spolupracemi můžeme očekávat, že se nám podaří odhalit ještě více tajemství kosmu a poodhalit záhadu jeho vzniku a vývoje.