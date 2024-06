Každým dnem uvidíme výbuch Novy, který přijde jednou za 3 000 let

Co je Nova?

Nova je druh hvězdné exploze, která se liší od ničivé supernovy. Při nově dochází k prudkému vzplanutí bílého trpaslíka, zbytkového jádra mrtvé středně velké hvězdy. Bílý trpaslík v binárním systému nasává materiál ze své blízké hvězdné partnerky, což vede k hromadění vodíku na jeho povrchu. Tento proces zvyšuje teplotu až do bodu, kdy dojde k termonukleární explozi. Výbuch novy nevynese hvězdu do záhuby, ale uvolní velké množství energie a materiálu zpět do vesmíru.

T Coronae Borealis

T Coronae Borealis (T CrB) je binární hvězdný systém vzdálený přibližně 3000 světelných let od Země, nacházející se v souhvězdí Corona Borealis. Systém tvoří bílý trpaslík a rudý obr, hvězda v pokročilém stádiu svého vývoje. Rudý obr ztrácí své vnější vrstvy, které jsou postupně nasávány bílým trpaslíkem. Tento proces hromadění materiálu vede k periodickým výbuchům každých zhruba 80 let.

Historie výbuchů

Poslední nova T CrB byla zaznamenána v roce 1946. Astronomové nyní předpovídají, že další výbuch je na obzoru, možná mezi dneškem a zářím 2024. "Systém se před poslední explozí v roce 1946 značně setmělo, což je jev, který byl nyní opět pozorován," říká Walter "Will" Golay z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Tento stav napovídá, že se blíží další výbuch, který by měl být jedním z největších astronomických úkazů tohoto roku.

Pozorování výbuchu

Nova se objeví v souhvězdí Corona Borealis, mezi hvězdami Vega a Arcturus. Bude tak jasná, že ji bude možné pozorovat pouhým okem, dokonce i v oblastech s mírným světelným znečištěním. Aplikace jako NASA's Star Walk mohou pomoci nadšencům s přesnou lokalizací této události na noční obloze.

Zdroj: Shutterstock

Vědecký význam

Pozorování novy má velký vědecký význam. Studování těchto výbuchů pomáhá vědcům pochopit dynamiku binárních hvězdných systémů a procesy, které vedou k termonukleárním explozím. T CrB je zvláště zajímavá kvůli své periodicitě, což poskytuje příležitost k hlubšímu pochopení tohoto jevu.