Legendární ničitelé tanků dostanou nová křídla. F-35 je ještě nenahradí

Už je to 40 let, kdy byly první A-10 Thunderbolt ll určené k poskytování přímé palebné podpory jednotkám pozemních sil dodány letectvu Spojených států. Celkem bylo vyrobeno 716 těchto strojů a v současnosti jich letectvo provozuje ještě 283. Celkem se jedná o 9 letek, které dnes operují po celém světě.

Aby mohly letouny A-10 dále létat, tak potřebují modernizaci ve formě nových křídel. Letectvo objednalo od společnosti Boeing celkem 173 nových párů křídel, tedy pro 6 letek, přičemž nová křídla mají prodloužit životnost letounů A-10 minimálně až do roku 2030.

Ještě minulý rok to vypadalo, že jejich počet bude redukován o třetinu, tedy z 9 letek na pouhých 6 letek, což by oslabilo vedení útočných operací pozemních jednotek. Kdyby se nenašly peníze na jejich modernizaci, tak hrozilo, že celkem 110 letounů A-10 Thunderbolt ll bude vyřazeno a odebere se na hřbitov letecké techniky. A to už v následujících pěti letech. To se ale podle Pentagonu nestane.

USAF se před pár dny rozhodlo, že nakoupí nové páry křídel pro letouny, které by jinak byly vyřazeny. Přesný počet nově objednaných párů křídel u společnosti Boeing bude záležet na domluvě ministerstva obrany s kongresem. Zaznívají hlasy, že 9 letek je skutečně minimální počet A-10, které letectvo může ještě efektivně provozovat k podpoře pozemních sil, takže zřejmě USAF zachová všech 283 letounů.

Letoun A-10 Thunderbolt ll byl určen k ničení sovětských tankových sil, které ohrožovaly západní Evropu. V Německu nakonec naštěstí nikdy nebyl nasazen v bojových operacích, ale své uplatnění našel na bojišti po konci studené války. Tyto stroje splnily tisíce bojových misí v Iráku a Afghánistánu. Za což si vysloužily u veřejnosti a kongresu respekt.

A-10 Thunderbolt ll se zejména proslavil svým legendárním kanónem Avenger (viz. obr), který měl sedm hlavní ráže 30 mm a byl postrachem všech sovětských tanků a obrněných vozidel. Ovšem dnes se už jeví tento letoun jako zastaralý a není jasné, jak by obstál na bojišti s ruskými tanky Armata, které budou kryty moderními vysoce mobilními protiletadlovými systémy velmi krátkého dosahu.

Právě proto má být letoun A-10 nahrazen stealth letouny F-35, které taktéž budou moci plnit roli přímé palebné podpory (CAS), budou létat mimo dosah protiletadlových systémů velmi krátkého dosahu a budou uzpůsobeny pro moderní bojiště 21. století.