Microsoft a AMD spolupracují na vývoji cloud-computingu

V nedávném rozhovoru oznámila generální ředitelka společnosti AMD, Lisa Su, že AMD spolupracuje s Microsoftem na herní konzoli pro cloud-computing. To jen potvrzuje předchozí informace o konzoli Xbox Scarlett, která by měla mít dvě verze. Jednu standardní a druhou odlehčenou a propojenou s cloudovými herními službami.

Tato odlehčená verze by měla vykonávat pouze úkoly určené pro CPU, jako například zpracování obrazových signálů nebo detekci kolicí, zatímco geometrie a speciální efekty budou zpracovávány v cloudu společnosti Microsoft prostřednictvím výkonného GPU.

Nejpravděpodobnější podoba spolupráce mezi AMD a Microsoft bude vypadat tak, že AMD dodá CPU a GPU, zatímco Microsoft poskytne cloudovou infrastrukturu. Stejně jako jsou dva druhy konzolí, budou pravděpodobně existovat i dvě verze her. Jedna, která bude spouštěna z lokálního úložiště, a druhá, která poběží z cloudu.

Podle dosavadních zpráv není zcela jasné, zda cloudová služba nabídne pouze konzolové nebo počítačové hry. Pokud se společnosti Microsoft podaří nabízet oba typy, a smazat tak rozdíly, usnadnilo by to hráčům přenos titulů bez nutnosti pořizovat drahý a výkonný hardware. Hráči by měli mít možnost vyzkoušet tuto konzoli až kolem roku 2020.