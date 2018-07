Microsoft chystá levnější verzi příštího Xboxu, založenou na cloudovém hraní

Přípravy přístí generace konzolí jsou v plném proudu u Microsoftu i Sony. Bohužel prozatím víme o nadcházejících herních zařízeních pramálo. Otázkou také chvíli zůstávalo, zda giganti zareagují na rostoucí trend cloudového hraní, které dovolují hraní i na slabších strojí bez nutnosti drahocenného upgradu. Konzole by si takovou funkcionalitou navíc zajistili jistou ochranu do budoucna, aby se neopakoval scénář současné generace, která zaostávala za PC platformou již krátce po svém vydání.

Nejnovější zprávy naznačují, že právě Microsoft se chystá vydat cestou cloudového hraní. Nadcházející konzole nové generace, která nese kódové označení Scarlett, má být představena hned ve dvou verzích. To nabídne zákazníkovi dostatek prostoru, aby si vybral, kterou verzi chce. Jedna konzole bude klasická, vybavená výkonným hardwarem, který by měl být přirozeně vyšší než u Xbox One X, aby stačil i ke hraní her ve 4K 60 fps kvalitě.

Druhou konzolí by mělo být menší streamovací zařízení, které je označené jako Scarlett Cloud. Microsoft se rozhodnul vyrobit zařízení, které bude mít nižší výkon a hardwarové vybavení. Na tomto zařízení se budou odehrávat pouze omezené výpočty, typu zpracování obrazu, vstupní výpočty ovladače či detekce kolize (jedná se o algoritmus, který ve hrách simuluje reálnou fyziku při interakci dvou různých objektů). Další výpočty by však měly probíhat na vzdálených serverech.

Streamovací konzole by neměla být výrazně ovlivněna v multiplayeru, protože hry poběží na serverech Azure, kde se nachází Xbox Live Multiplayer slibující velmi nízkou odezvu.

Očekává se, že by Scarlett Cloud měl být lepší než třeba PlayStation Now nebo GeForce Now, protože ty pouze na lokálním hardwaru přehrávají video, které je jim zasílané ze vzdálených serverů, kde celá hra běží, a pak odešlou zpět na server ovládací povely ke zpracování.

Obě konzole mají být vydané až v roce 2020 s tím, že první konzole vybavená vlastním výkonným hardwarem má být přirozeně dražší. Očekává se, že by Microsoft měl během příštích několika měsíců uveřejnit alespoň nějaké další detaily.