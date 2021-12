Nadílka her zdarma na Epicu pokračuje, na vyzvednutí třetí máte jen pár hodin

V online obchodě s videohrami Epic Games Store máte možnost až do 17:00 (19.12.) získat zdarma videohru Remnant: From the Ashes.

Hra Remnant: From the Ashes vyšla v roce 2019 a stojí za ní herní vývojáři z amerického studia Gunfire Games. Toto studio vytvořilo hry Darksiders 2 a 3 nebo prequel výše zmíněné hry Remnant: From the Ashes, který nese název Chronos: Before the Ashes a je příběhově propojený s Remnantem.

Děj hry Remnant: From the Ashes před nás předkládá pochmurnou budoucnost, kdy velmi destruktivní mimozemská rasa The Root dobije a ovládne naši planetu Zemi a přitom stihne vyhladit půlku lidstva. Nic ale ještě není ztraceno, protože na scénu přicházíte vy a neznámý artefakt, který umožňuje cestovat na jiné světy. Díky tomuto artefaktu máte s menší jednotkou planetárního odboje šanci najít zdroj síly a moci rasy The Root a osvobodit naši planetu ze spárů této zlovolné mimozemské rasy. Remnant: From the Ashes je postapo third-person akcí, která sází na hratelnost souls-like žánru, přičemž nejlépe si asi tuto hru vychutnáte v kooperaci se svými přáteli (až tři hráči). Hru Remnant: From the Ashes dohrajete zhruba za 13 až 14 hodin a na Epicu se běžně prodává za 520 korun.

Remnant: From the Ashes si vysloužila na metacritic od odborných recenzentů metascore 78 a od hráčů následně souhrnné hodnocení 6,7.

Hru Remnant: From the Ashes si můžete přidat zdarma do své knihovny na tomto odkazu.