NASA chce nasadit F-15 za tichým letounem X-59, aby sledovala rázové vlny

NASA si klade za cíl dosáhnout něčeho dosud nepředstavitelného – prolomení zvukové bariéry bez tradičních hlučných sonických boomů. Ve spolupráci s firmou Lockheed Martin vytvořili letoun X-59, známý také jako „tichá nadzvuková technologie“. Tento pokročilý letoun je navržen tak, aby při průletu nadzvukovou rychlostí vytvářel mnohem tišší zvuky, což by mohlo výrazně změnit budoucnost nadzvukového letectví.

NASA používá pro X-59 stíhací letoun, konkrétně stíhací letoun F-15B, který létá v těsné blízkosti za X-59 při jeho nadzvukových letech. Na F-15B budou instalovány dvě sondy pro získávání speciálních dat o tlaku vzduchu, rychlosti a směru proudění v místě v bezprostřední blízkosti rázových vln, jak je vytváří X-59. Tato data vědcům umožní pokračovat v monitorování rázových vln v reálném čase a jejich analýze, což je předpoklad pro ověření účinnosti nového designu letadla.

Zdroj: Shutterstock

"Sondy nám poskytují opravdu cenné informace, které můžeme porovnat s našimi modely a simulacemi," říká Mike Frederick, projektový manažer sondy F-15B NASA, "Takže můžeme vidět, zda návrh skutečně funguje tak, jak jsme si představovali."

Podpůrná letadla v testu budou také zahrnovat F-15D Eagle a F/A-18 Hornet. Tyto letouny budou operovat do az testovací oblasti v Mohavské poušti, kde budou provádět konkrétní manévry, jako je inverzní klesání. Takové sestupy patří mezi manévry, které produkují měkčí sonické třesky, které NASA nyní zaznamenává pomocí mikrofonů rozmístěných po celé testovací oblasti. Záznamy experimentu nakonec pomáhají vědcům při porovnávání teoretických zvuků se skutečným hlukem produkovaným X-59, což je předpokladem pro ověření, zda inovace v konstrukci letadla skutečně snížily hladinu hluku.

Podle NASA usilují o to, aby nadzvuková letadla prolomila zvukovou bariéru, aniž by byly v USA od roku 1973 omezeny nadzvukové lety a hluk s nimi spojený. Pokud by se podařilo tento sonický třesk efektivně umlčet, mohlo by to vést k oživení komerčního nadzvukového létání a velkému kroku vpřed nejen v civilní letecké dopravě, ale i v rychlých záchranách a lékařských zásazích.