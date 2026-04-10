Návrat z Měsíce na hraně přežití. Artemis 2 čeká nejnebezpečnější fáze mise

Pátek, 10 Duben 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Posádka mise Artemis 2 se po obletu Měsíce vrací k Zemi. Klíčový okamžik nastane (možná již nastal - je zde časová prodleva) dnes 10. dubna, kdy kapsle Orion vstoupí do atmosféry rychlostí přes 38 tisíc km/h. Právě tato fáze rozhodne o bezpečném návratu astronautů.
Mise Artemis 2 se blíží k okamžiku, na který se NASA připravovala roky. Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen už mají za sebou oblet Měsíce a nyní je čeká poslední, ale zároveň nejrizikovější část celé mise. V pátek 10. dubna vstoupí jejich loď Orion do zemské atmosféry rychlostí přibližně 23 840 mil za hodinu, tedy asi 38 367 kilometrů za hodinu.

Právě posledních zhruba 160 kilometrů letu představuje největší nebezpečí. Orion začne brzdit třením o atmosféru, což vyvolá extrémní teploty dosahující až 2 760 stupňů Celsia. Kapsle se v tu chvíli doslova obalí plazmovým oblakem, který na několik minut přeruší komunikaci se Zemí. Tento výpadek patří k nejnapjatějším momentům každého návratu z vesmíru.

Původně NASA plánovala takzvaný skip reentry, tedy postupné „odrážení“ od atmosféry, které by snížilo přetížení i teplotní zátěž. Po zkušenostech z mise Artemis 1 v prosinci 2022 ale od tohoto postupu ustoupila. Tehdy se ukázalo, že tepelný štít Orionu utrpěl výraznější poškození, než se očekávalo.

Tepelný štít pod drobnohledem

Klíčovým prvkem návratu je právě tepelný štít. Ten tvoří titanová konstrukce pokrytá 186 bloky materiálu Avcoat, každý o tloušťce 3,8 centimetru. Během návratu Artemis 1 se však ukázalo, že plyny uvnitř štítu se při extrémním zahřátí rozpínají a mohou narušit jeho strukturu. Některé části ochranné vrstvy se tehdy odlouply, což vyvolalo obavy o bezpečnost budoucích pilotovaných misí.

NASA proto změnila strategii. Orion při Artemis 2 vstoupí do atmosféry pod strmějším úhlem, aby se zkrátil čas, kdy je vystaven nejvyšším teplotám a rychlostem. Jde o kompromis, který má minimalizovat riziko poškození štítu, i když znamená vyšší okamžité přetížení pro posádku.

Po překonání nejkritičtější fáze začne série přesně načasovaných kroků. Ve výšce zhruba 8 kilometrů nad Tichým oceánem se aktivují první stabilizační padáky. Následují brzdicí padáky a nakonec hlavní padákový systém. Tři hlavní padáky o průměru přes 35 metrů zpomalí kapsli na rychlost pod 32 kilometrů za hodinu, což umožní bezpečné přistání do oceánu u pobřeží Kalifornie poblíž San Diega.

Přistání je naplánováno na 10. dubna v 20:07 východního času, což odpovídá 11. dubnu 00:07 světového času. Už dvě hodiny před dopadem budou na místě připraveny záchranné týmy amerického námořnictva z výsadkové lodě USS John P. Murtha.

Na tento moment se týmy připravovaly opakovaně. NASA má za sebou dvanáct komplexních cvičení nazývaných Underway Recovery Tests, během nichž se nacvičovalo vyzvednutí kapsle i posádky. Podobný postup už byl úspěšně použit i při návratu nepilotované mise Artemis 1.

Pokud vše proběhne podle plánu, čtyři astronauti se vrátí na Zemi bez újmy a otevřou cestu k dalším krokům programu Artemis. Ten má vyvrcholit návratem lidí na povrch Měsíce v rámci mise Artemis 4, plánované na rok 2028. Tentokrát ale nejde o budoucnost. Všechno stojí na několika minutách, které přijdou právě teď.

vesmír, letectví a kosmonautika, Měsíc
Space.com

Záznam z Číny změnil pohled na Slunce. Vědci vyřešili záhadu starou 2700 let

Starověký čínský zápis o zatmění Slunce z roku 709 př. n. l. pomohl vědcům zpřesnit výpočty rotace Země. Nová analýza zároveň naznačuje, že Slunce tehdy vstupovalo do aktivnější fáze po dlouhém období klidu.

Temná hmota možná vznikla žhavá. Nová studie přepisuje kosmologii

Temná hmota patří k největším záhadám vesmíru. Nová studie naznačuje, že při svém vzniku mohla být extrémně horká a pohybovat se téměř rychlostí světla. Přesto by to nemuselo bránit vzniku galaxií.

Nový objev v kosmu: Galaxie CDG-2, která je složená z 99% temné hmoty

Astronomové oznámili objev mimořádně slabé galaxie vzdálené asi 300 milionů světelných let. Objekt označený CDG-2 je podle prvních odhadů z 99 procent tvořen temnou hmotou a byl odhalen jen díky čtyřem hvězdokupám v kupě galaxií Perseus.

Co se stane, když astronauty zasáhne sluneční bouře? NASA má plán

Mise Artemis 2 vrátí člověka k Měsíci, ale mimo ochranu Země čeká posádku neviditelné riziko. Sluneční bouře může během chvíle zvýšit dávky radiace. NASA proto připravila scénáře, jak takovou situaci zvládnout.

Katapult na Měsíci a tisíce terawattů ze Slunce: Elonu Muskovi se zdál nový sen

Když Elon Musk na začátku února promluvil k zaměstnancům společnosti xAI, nebyl to jen další motivační proslov o budoucnosti AI. Byla to vysoce ambiciózní vize, která sahá dál než na oběžnou dráhu Země - doslova až na povrch Měsíce. Zakladatel SpaceX oznámil, že po akvizici xAI plánuje vybudovat na Měsíci továrnu sloužící k výrobě satelitů, které by měly sloužit pro výpočetní operace AI. A nejen to: hovořil tam navíc o obřím elektromagnetickém katapultu, který by hotové satelity vystřeloval do hlubokého vesmíru. To jsou pozoruhodné plány, které si trošku šířeji vyložíme v tomto článku...

