Návrat z Měsíce na hraně přežití. Artemis 2 čeká nejnebezpečnější fáze mise
Mise Artemis 2 se blíží k okamžiku, na který se NASA připravovala roky. Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen už mají za sebou oblet Měsíce a nyní je čeká poslední, ale zároveň nejrizikovější část celé mise. V pátek 10. dubna vstoupí jejich loď Orion do zemské atmosféry rychlostí přibližně 23 840 mil za hodinu, tedy asi 38 367 kilometrů za hodinu.
Právě posledních zhruba 160 kilometrů letu představuje největší nebezpečí. Orion začne brzdit třením o atmosféru, což vyvolá extrémní teploty dosahující až 2 760 stupňů Celsia. Kapsle se v tu chvíli doslova obalí plazmovým oblakem, který na několik minut přeruší komunikaci se Zemí. Tento výpadek patří k nejnapjatějším momentům každého návratu z vesmíru.
Původně NASA plánovala takzvaný skip reentry, tedy postupné „odrážení“ od atmosféry, které by snížilo přetížení i teplotní zátěž. Po zkušenostech z mise Artemis 1 v prosinci 2022 ale od tohoto postupu ustoupila. Tehdy se ukázalo, že tepelný štít Orionu utrpěl výraznější poškození, než se očekávalo.
Tepelný štít pod drobnohledem
Klíčovým prvkem návratu je právě tepelný štít. Ten tvoří titanová konstrukce pokrytá 186 bloky materiálu Avcoat, každý o tloušťce 3,8 centimetru. Během návratu Artemis 1 se však ukázalo, že plyny uvnitř štítu se při extrémním zahřátí rozpínají a mohou narušit jeho strukturu. Některé části ochranné vrstvy se tehdy odlouply, což vyvolalo obavy o bezpečnost budoucích pilotovaných misí.
NASA proto změnila strategii. Orion při Artemis 2 vstoupí do atmosféry pod strmějším úhlem, aby se zkrátil čas, kdy je vystaven nejvyšším teplotám a rychlostem. Jde o kompromis, který má minimalizovat riziko poškození štítu, i když znamená vyšší okamžité přetížení pro posádku.
Po překonání nejkritičtější fáze začne série přesně načasovaných kroků. Ve výšce zhruba 8 kilometrů nad Tichým oceánem se aktivují první stabilizační padáky. Následují brzdicí padáky a nakonec hlavní padákový systém. Tři hlavní padáky o průměru přes 35 metrů zpomalí kapsli na rychlost pod 32 kilometrů za hodinu, což umožní bezpečné přistání do oceánu u pobřeží Kalifornie poblíž San Diega.
Přistání je naplánováno na 10. dubna v 20:07 východního času, což odpovídá 11. dubnu 00:07 světového času. Už dvě hodiny před dopadem budou na místě připraveny záchranné týmy amerického námořnictva z výsadkové lodě USS John P. Murtha.
Na tento moment se týmy připravovaly opakovaně. NASA má za sebou dvanáct komplexních cvičení nazývaných Underway Recovery Tests, během nichž se nacvičovalo vyzvednutí kapsle i posádky. Podobný postup už byl úspěšně použit i při návratu nepilotované mise Artemis 1.
Pokud vše proběhne podle plánu, čtyři astronauti se vrátí na Zemi bez újmy a otevřou cestu k dalším krokům programu Artemis. Ten má vyvrcholit návratem lidí na povrch Měsíce v rámci mise Artemis 4, plánované na rok 2028. Tentokrát ale nejde o budoucnost. Všechno stojí na několika minutách, které přijdou právě teď.