Observatoř Chandra čelí možné odstávce kvůli rozpočtovým škrtům

Dědictví Chandry v astrofyzice

Rentgenová observatoř Chandra, kterou NASA vypustila před 25 lety, poskytla průlomové poznatky o vesmíru, odhalující násilnou povahu explodujících hvězd a černých děr. Tato pozoruhodná observatoř byla klíčová pro rozšíření našeho chápání kosmických jevů. Nyní je však mise Chandry ohrožena kvůli významným rozpočtovým omezením v rámci vědecké divize NASA.

Rozpočtové tlaky a prioritizace

Rozpočet NASA na vědecké mise se zmenšuje, především kvůli výdajovým stropům stanoveným dohodou mezi Kongresem a Bidenovou administrativou o pozastavení federálního dluhu. Výsledkem je, že se zaměření přesunulo na financování programů lidských vesmírných letů, včetně těch pod iniciativou Artemis zaměřenou na návrat astronautů na Měsíc. Tento posun vedl k omezení finanční podpory vědeckých misí, včetně Chandry.

Zdroj: YouTube

Ředitel astrofyzické divize NASA, Mark Clampin, vyjádřil neochotu agentury Chandru zavřít, ale zdůraznil nutnost najít úspory. Podle Clampina by pokračování provozu Chandry na předchozích úrovních znamenalo rušení jiných programů.

Dopad na vědeckou komunitu a pracovní sílu

Navrhované rozpočtové škrty vyvolávají značné obavy mezi vědci a inženýry zapojenými do projektu Chandra. Současný rozpočet NASA končí 30. září a bez zásahu čelí mnoho členů týmu Chandry ztrátě zaměstnání do konce září. Astronom Grant Tremblay zdůraznil osobní a profesní narušení, které by to způsobilo, přičemž mnoho dotčených pracovníků má hluboké kořeny a rodiny závislé na jejich pozicích.

Chandra, nejvýkonnější rentgenový dalekohled, jaký kdy byl postaven, sehrál klíčovou roli při studiu následků hvězdných explozí a chování černých děr. Její schopnosti vysokého rozlišení z ní učinily nepostradatelný nástroj pro astronomy, navzdory jejímu stárnoucímu vybavení.

Budoucí vyhlídky a rozpočtová realita

Požadavek Bílého domu na rozpočet z počátku tohoto roku navrhoval výrazné snížení financování Chandry, z 68,3 milionu dolarů v roce 2023 na 41,1 milionu dolarů v roce 2025, s dalšími škrty v následujících letech. Tyto redukce by podle posudkové komise pověřené NASA účinně ukončily misi Chandry. Robert Kennicutt, profesor astronomie na Arizonské univerzitě a člen posudkové komise, uvedl, že navrhované rozpočtové škrty by vážně ohrozily provoz Chandry.