Podívejte se na první zkušební let zbrusu nové americké stíhačky F-15EX

Původně se měl první zkušební let zbrusu nové stíhačky F-15EX určené pro americké letectvo uskutečnit v pondělí 1. února, ale kvůli špatnému počasí byl nakonec testovací let odložen o jeden den. Zkušební let vykonal ostřílený zkušební pilot Boeingu Matt “Phat” Giese, který s novou stíhačkou F-15 vzlétl z letiště Lambert St Louis International. Při letu mu na zadním sedadle v kokpitu asistoval kolega jako operátor palubních systémů. Zkušební let trval celkem 90 minut a podle společnosti Boeing fungovaly všechny systémy letounu podle očekávání.

Společnost Boeing předá první dvě stíhačky Letectvu Spojených států amerických ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Tyto stíhačky budou následně piloti USAF testovat na letecké základně Eglin na Floridě. Minulý rok (nebo lépe řečeno ve fiskálním roce 2020) nakoupilo USAF celkem 8 stíhaček F-15EX a pro letošní rok byl schválen nákup dalších 12. Další nákup F-15EX by měl vypadat následovně: 12 stíhaček v roce 2022, 14 stíhaček v roce 2023, 19 stíhaček v roce 2024 a 19 stíhaček v roce 2025. USAF plánuje nakoupit 144 stíhaček F-15EX, výhledově možná až 200 těchto letounů. Čím vším bude notně modernizovaný F-15EX vybaven si můžete přečíst v našem minulém článku.

F-15EX nahradí ve službách amerického letectva dnes už zastaralé jednomístné stíhací letouny F-15C a dvoumístné stíhací letouny letouny F-15D. Celkově americké letectvo provozuje 211 F-15C a 23 F-15D. Společnost Boeing hodlá nabídnout F-15 EX také Indii (ta poptává 114 bojových letounů) a o nové stíhačky F-15 má zájem i Izrael (ten má zájem o celkem 25 letounů).