Proč USA odstupují od klíčové smlouvy omezující jaderný arzenál?

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je připravena příští rok v únoru vypovědět tzv. INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) smlouvu, která byla podepsána mezi USA a Sovětským svazem v roce 1987 a zajišťovala zničení všech raket krátkého a středního doletu. Jedná se o rakety s doletem v rozmezí 500 až 5500 km, které jsou odpalovány většinou z mobilních odpalovačů, a které jsou oproti mezikontinentálním balistickým střelám méně náročnější na výrobu, levnější a můžou být hromadně vyráběny a nasazovány.

Primárním cílem těchto raket jsou např. velitelská a radarová stanoviště, muniční sklady nebo letiště a elektrárny. Jaderným úderem za pomocí taktických střel krátkého doletu se může pokusit protivník úplně zastavit postup nepřátelských armád nebo za pomocí raket středního doletu zničit podzemní jaderná sila protivníka. V případě konvenčních hlavic se hodí tyto rakety na ničení mostů.

Rakety mohou být vybaveny nejenom jadernými nebo konvenčními hlavicemi, ale např. i bojovými hlavicemi s chemickou nebo biologickou náplní určenou hlavně pro decimaci civilního obyvatelstva, které nemá protichemické masky nebo speciální těsnící obleky. Dalším ekvivalentem jsou např. EMP hlavice pro vyřazení elektronických systémů a rozvodné sítě protivníka.

Smlouva z 80. let všechny tyto rakety zničila. Celkově bylo zničeno 2692 raket, přičemž samotné Rusko se zbavilo 1846 raket krátkého a středního doletu. Zbytek pak připadl na USA.

Nyní zřejmě tuto smlouvu Donald Trump a jeho administrativa v únoru vypoví a bude běžet půlroční výpovědní lhůta. Otázka je, co se stane poté?

USA tuto smlouvu vypovídají, protože podle nich už postrádá smysl. Smlouva nezahrnuje státy jako Čínu nebo KLDR či Írán. Nakonec, tuto smlouvu nedodržuje už ani Rusko, protože vývojem střely Novator 9M729 s dosahem až 2500 km tuto smlouvu zjevně porušuje.

Existují proto dvě varianty, co se stane, až skončí výpovědní lhůta smlouvy a smlouva přestane platit.

První varianta je ta, že bude snaha vyjednat novou smlouvu, která bude zahrnovat nejen USA a Rusko, ale i další státy jako je Čína, KLDR, Írán a další, které rakety krátkého a středního doletu mají nebo o nich uvažují.

Druhá varianta je pak ta, že začne masivní vyzbrojování východní hranice NATO a západní hranice Ruska raketami krátkého a středního doletu. Byla by to vlastně Studená válka 2.0 (kdoví jestli v nové Studené válce už vlastně nejsme právě teď, to posoudí až historikové). Tato varianta počítá s tím, že dojde k dalšímu uzbrojení Ruska. USA dokáží hromadně zbrojit a přitom i zajistit potřeby svých obyvatel. Rusko drcené sankcemi obě dvě možnosti najednou nezvládne. Což se projeví sociálním neklidem v zemi.