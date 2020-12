Prototyp rakety Starship, která má dopravit lidi na Mars, při testech explodoval

Technologický inovátor Elon Musk si chce splnit další ze svých snů, které míří za hranice planety Země. Už nějakou dobu se aktivně hlásí k tomu, že chce být jeho agentura SpaceX v blízké budoucnosti schopna pravidelné přepravy lidí na Mars.

Jeho tým konstruktérů se tak maximálně věnuje vývoji nové rakety Starship, která má lety obsloužit. Dnešní testy prototypu vypadaly nadějně, v jejich závěru ale přišla nepříjemná rána do zad.

Ocelová raketa v délce 50 metrů a o průměru 9 metrů mířila do výšky 12,5 kilometru. Její let trval něco přes šest a půl minuty a do poslední chvíle ho neprovázely žádné komplikace. Podle získaných údajů všechny motory Raptor pracovaly správně.

Při návratu rakety zpět na povrch ale došlo k nečekané explozi, která prototyp rozthala na kusy. Miliardář Elon Musk přesto označil test na úspěšný, vývoj rakety Starship je pro něj absolutní prioritou.

Její finální podoba má dosahovat délky 120 metrů, na oběžnou dráhu má být schopná vynést nejen lidskou posádku, ale také přes 100 tun materiálu sloužícího ke stavbě základen na Marsu a Měsíci. Do ostrého provozu má být nasazena na přelomu let 2026 a 2027.