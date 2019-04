První let aneb další milník nového amerického stealth bombardéru B-21 Raider

Americké námořnictvo chce získat během následujících pěti let celkem deset velkých robotických hladinových plavidel. Tyto hladinová plavidla budou plnit úlohu raketové podpory v námořních misích.

US NAVY plánuje pořídit 10 robotických raketonosných lodí s výtlakem 2000 tun Ereb 03/14/2019 09:00:00 Americké námořnictvo chce získat během následujících pěti let celkem deset velkých robotických hladinových plavidel. Tyto hladinová plavidla budou plnit úlohu raketové podpory v námořních misích. https://cdr.cz/sites/default/files/lode-drony.jpg

Americké námořnictvo nainstaluje na torpédoborec laserové dělo Ereb 03/22/2019 09:00:00 Americké námořnictvo začne do dvou let testovat prototyp nového laserového děla, které hodlá nainstalovat na raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke. Blíží se doba kdy se laserová děla stanou účinnou protiraketovou obranou lodí? https://cdr.cz/sites/default/files/lockheed-martin-helios-system-1553189059.jpg

Několik desítek stíhaček F-35 připravených k boji zvládlo nácvik sloní chůze Ereb 11/23/2018 09:00:00 Stíhací letouny F-35 poprvé absolvovaly na koordinaci náročnou zkoušku, která nese název sloní chůze. Šlo o to dostat co nejvíce strojů pečlivě seřazených na vzletové dráze v co nejkratším čase na nebe. https://cdr.cz/sites/default/files/181119-f-ef974-0128-1542739258.jpg