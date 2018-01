PS4 hacknuta, jdou hrát pirátské kopie videoher a provozovat PS2 emulátor

Po prosincovém PS4 kernel exploitu bylo jen otázkou času, kdy se objeví nějaký účinný nástroj, který jailbreakne tuto herní konzoli, a umožní tak do ni instalovat neoficiální aplikace. Nástroj se jmenuje PS4HEN (Homebrew Enabler) a umožní uživateli PS4 spouštět např. mody do her, trainery (cheaty), homebrew testovací aplikace a pirátské kopie videoher.

Celé to má ovšem jeden velký háček. Herní konzole musí být vybavena starším firmware verze 4.05. Nejnovější firmware konzole PS4 pochází z 18. ledna a jedná se o verzi 5.05, takže je logické, že většina herních konzolí si s PS4HEN nebude rozumět, tudíž případný pirát by musel provést na své vlastní riziko downgrade firmwaru.

Není to přitom poprvé, kdy konzolisté mohli na PS4 hrát pirátské kopie videoher. Jailbreak byl už v minulosti k dispozici na firmware ve verzi 1.76, což je verze z léta roku 2014. To silně omezovalo dostupnou nabídku pirátských videoher, protože většina videoher vydaných na PS4 v posledních dvou až třech letech nebyla s touto verzí kompatibilní.

Nyní je to tedy firmware 4.05 z podzimu roku 2016, a to může už být pro Sony celkem problém, protože nový jailbreak umožní hrát na PS4 obrovské množství herních titulů. Hrát nepůjdou jen hry, které vyžadují firmware 4.06 a vyšší, tedy převážná část videoher vydaná v roce 2017.

Hackeři dále objevili softwarový PS2 emulátor (díky titulům PS2 classics on PS4 z PlayStation Store, jedná se vlastně o ISO soubory PS2 her + softwarový emulátor od Sony), takže piráti si nyní budou moci na PS4 dopřát hry z předpředposlední generace. Doposud pro konzolisty neexistoval žádný způsob, jak přehrávat své vlastní hry z PS2 na PS4. To by se nyní mělo změnit, ovšem uživatelé musí počítat s náhodnými grafickými artefakty nebo kolísáním fps. Dobrá zpráva je, že hry z PS2, které nešly na emulátoru v PS3, jdou na emulátoru v PS4.

Celá tato situace tak možná nahrává tomu, aby Sony co nejdříve vydala novou PlayStation 5.