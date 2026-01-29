CDR.cz - Vybráno z IT

Signál ztracený u Marsu. NASA řeší jeden z nejvážnějších momentů mise MAVEN

Čtvrtek, 29 Leden 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Po týdnech bez odezvy se NASA znovu snaží navázat kontakt se sondou MAVEN na oběžné dráze Marsu. Inženýři analyzují poslední zachycená data a připravují další kroky, které rozhodnou o osudu důležité mise.
Americká vesmírná agentura NASA znovu rozjela intenzivní pokusy o obnovení komunikace se sondou MAVEN, která se odmlčela začátkem prosince. Přerušení spojení přišlo v citlivém období takzvané sluneční konjunkce, kdy Slunce stojí mezi Zemí a Marsem a rádiová komunikace je výrazně omezená nebo zcela nemožná. Po skončení této fáze se většina marsovských misí vrací do běžného provozu, v případě MAVENu ale zatím bez úspěchu.

Inženýři nyní opakovaně vysílají jednoduché povely prostřednictvím Deep Space Network i velkých radioteleskopů na Zemi. Cílem je zachytit alespoň slabou odpověď, která by potvrdila, že je sonda stále funkční. Takové ticho není po konjunkci úplně neznámé, obvykle však netrvá tak dlouho. Právě proto se situace pečlivě vyhodnocuje a žádný krok se nedělá ukvapeně.

Zdroj: Shutterstock

Současně probíhá detailní analýza malých datových útržků, které se podařilo získat během posledního radiového experimentu v den, kdy byl kontakt se sondou naposledy potvrzen. Z těchto fragmentů se odborníci snaží sestavit časovou osu událostí a zjistit, zda komunikaci neukončila technická závada, problém s orientací sondy nebo například přechod do ochranného režimu.

MAVEN obíhá Mars už od roku 2014 a patří k nejdůležitějším misím poslední dekády. Díky jejím měřením vědci lépe chápou, jak planeta postupně přišla o většinu své atmosféry a proč se z kdysi teplejšího světa stalo chladné a suché místo. Ztráta sondy by znamenala nejen konec cenného zdroje dat, ale i citelnou mezeru v dlouhodobém sledování marťanského prostředí.

NASA proto sestavila zvláštní hodnoticí tým, který má k dispozici všechny dostupné informace a bude rozhodovat o dalších krocích. Šance na obnovení spojení stále existuje, i když s každým dalším dnem ticha klesá. Právě následující týdny ukážou, zda se MAVEN ještě ozve, nebo se zapíše mezi mise, které skončily tiše, daleko od Země.

NASA, Mars, letectví a kosmonautika
Gadgets360.com

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi