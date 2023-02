SpaceX bude bránit Ukrajině ve využívání Starlinku pro bezpilotní drony

Zdroj: Shutterstock

V souvislosti s válkou, která probíhá na Ukrajině, se rozhodl Elon Musk na počátku celého konfliktu poskytnout Ukrajině svou internetovou službu Starlink pro možnost lepší koordinace. Ukrajinská armáda však začala tento internet využívat nejen pro komunikaci, ale pro ovládání bezpilotních dronů vyzbrojených municí.

S tím samozřejmě Elon Musk nesouhlasí. Nechce totiž, aby jeho produkt byl takto militarizován. Proto také jeho společnost SpaceX pod vedením Gwynne Shotwellové měla již podniknout určité kroky, aby tomuto jednání zabránila. Sama Shotwellová dodala, že je obeznámena s tím, že ukrajinská armáda používá Starlink ke komunikaci, ale cílem Starlinku nikdy nebylo využití jako zbraně.

Kyjev na to reagoval výzvou, aby Starlink již nevymýšlel, jak škodit Ukrajině, zatímco se již rok snaží ubránit Ruské armádě. Ukrajinská vláda však se SpaceX uzavřela smlouvu o využívání této technologie a právě využití pro bezpilotní letouny je hrubým překročením této smlouvy.

Ve smlouvě je totiž uvedeno, že širokopásmový internet bude využíván pro humanitární účely, což znamená pro nemocnice, banky či postižené domácnosti. Rusko se během uplynulého roku pokoušelo signál Starlinku rušit, ale SpaceX obratem zareagovalo aktualizací softwaru.

Stanovisko Kyjeva je jednoduché a shrnul ho Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta, na svém Twitteru: „Je to rok, co se Ukrajina brání, a jednotlivé společnosti by se měly rozhodnout, zda chtějí stát na straně práva Ukrajiny na svobodný život – a pak nebudou vymýšlet, jak škodit. Anebo jsou na straně Ruska a jeho „práva“ vraždit a zabírat cizí území."