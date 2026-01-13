SpaceX dostalo zelenou pro masivní rozšíření Starlinku
Americká Federální komise pro komunikace schválila SpaceX další velký krok v budování globální satelitní sítě Starlink. Firma získala povolení vypustit dalších 7 500 satelitů druhé generace, čímž se celkový počet autorizovaných družic této nové generace zvýšil na 15 tisíc. Jde o jeden z největších regulačních milníků v historii komerční kosmonautiky a zároveň o jasný signál, že satelitní internet se stává klíčovou součástí moderní infrastruktury.
Rozšíření se netýká jen počtu satelitů, ale i jejich schopností. Nově schválené družice budou pracovat ve více frekvenčních pásmech a podporovat jak klasický pevný internet, tak mobilní služby. To znamená, že Starlink nebude jen náhradou za kabel nebo optiku v odlehlých oblastech, ale začne reálně konkurovat mobilním sítím tam, kde není žádný pozemní signál.
Satelity níž nad Zemí a s větší kapacitou
Jednou z důležitých změn je povolení provozovat část flotily v nižších orbitálních hladinách. SpaceX může nově rozmístit satelity ve výškách zhruba mezi 340 a 485 kilometry nad povrchem Země. To má přímý dopad na latenci, tedy odezvu spojení, která je pro moderní aplikace jako videohovory, online hry nebo cloudové služby zásadní.
Nižší oběžná dráha zároveň znamená, že satelity po skončení své životnosti rychleji zaniknou v atmosféře. SpaceX už oznámila, že v roce 2026 začne snižovat výšku přibližně 4 400 stávajících družic, aby se snížilo riziko kolizí s kosmickým odpadem. Tento krok je v přímém rozporu s častou kritikou, že megakonstelace zvyšují nebezpečí na oběžné dráze. V praxi jde o jeden z mála konkrétních plánů, jak situaci aktivně řešit.
Nová generace Starlinku má také výrazně vyšší kapacitu. FCC umožnila SpaceX používat modernější technologie a uvolnila starší pravidla, která omezovala překrývání paprsků a efektivní využití spektra. Pro uživatele to znamená vyšší rychlosti a stabilnější spojení i v oblastech, kde je hodně připojených lidí najednou.
Internet přímo do mobilu jako hlavní cíl
Zásadní posun se odehrává v oblasti mobilních služeb. Zatímco původní schválení z roku 2022 se týkalo pouze pevného připojení přes antény, v roce 2024 dostal Starlink povolení poskytovat v USA takzvané doplňkové pokrytí z vesmíru. To umožňuje běžným smartphonům připojit se k satelitům v místech bez pozemní sítě.
Díky nové autorizaci mohou tuto funkci podporovat všechny satelity druhé generace. V praxi to znamená, že telefon bez jakéhokoli speciálního hardwaru může odesílat zprávy, uskutečnit hovor nebo se připojit k internetu i uprostřed hor, pouště nebo oceánu. V USA už tuto technologii využívá operátor T-Mobile a podobné dohody má Starlink i v dalších zemích.
SpaceX si navíc posiluje pozici v oblasti mobilního spektra. Firma nedávno uzavřela obří dohodu o nákupu frekvencí od EchoStaru, čímž získá vlastní kapacitu a nebude tolik závislá na mobilních operátorech. To naznačuje, že dlouhodobým cílem není jen spolupráce s telekomunikačními firmami, ale vybudování vlastního globálního mobilního ekosystému.
Tento směr ale vyvolává odpor konkurence. Některé satelitní společnosti varují, že takto masivní rozšíření by mohlo omezit přístup ostatních k orbitálním drahám a frekvencím. Regulátor však dal tentokrát SpaceX jasně najevo, že vidí přínos v rychlém rozvoji satelitních sítí, které mají přinést připojení i tam, kde ho dnes žádná infrastruktura nenabízí.