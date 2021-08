Starlink od Elona Muska bude od září i v České republice

Zdroj

V roce 2015 spustil Elon Musk svůj projekt Starlink, který zahrnul pod svou vesmírnou agenturu SpaceX, a který by měl nabídnout internetové připojení celosvětově. Dohromady by to mělo zajišťovat okolo 12 tisíc družic. V současné době jich je na oběžné dráze okolo 2 000.

První testování provedli jen vybraní uživatelé. Nově se však objevila zpráva, že ČTÚ registroval společnost Starlink jako nový podnikatelský subjekt poskytující přístup k internetu v pevném místě s datem zahájení činnosti od 1. září 2021. To však nutně neznamená, že za dva týdny si budete moci objednat nové internetové připojení od Starlinku.

Na oficiálním webu starlink.com je již nyní možné zkontrolovat vaši českou adresu i to, zda je možné zde mít v budoucnu přípojku na Starlink. Pokrytí se však Česká republika dočká pravděpodobně až v roce 2022. Betaverze této nové služby je již nyní dostupná jak v sousedním Německu, tak i v sousedním Rakousku.

Do budoucna společnost SpaceX plánuje nasadit novou generaci satelitů, které poskytnou vyšší rychlost, kratší latenci a posílí páteřní připojení. V tuto chvíli není však signál rovnoměrný, a proto různí uživatelé naměřili různé hodnoty. Většinou se však objevuje download 200 Mb/s a upload 40 Mb/s. Ceny jsou celosvětově stejné a zřízení služby Starlink stojí 499 eur s nutností zaplacení vratné zálohy 99 eur. Dále pak musíte měsíčně platit dalších 99 eur. Jde tak o poměrně drahé připojení ve srovnání s jinými poskytovateli internetového připojení.