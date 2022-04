Steam rozdává dvě hry zdarma, na své si tentokrát přijdou RPG veteráni

V digitálním obchodě s videohrami Steam máte možnost si stáhnout dvě klasické pecky spadající pod žánr RPG her. Obě hry patří do série The Elder Scrolls a jedná se o první díl TES: Arena a druhý díl TES: Daggerfall.

Společnost Bethesda přidala na Steam 26.4. čtyři své klasické hry ze světa Elder Scrolls: Arenu, Daggerfall, Battlespire a Redguard. Arenu a Daggerfall nabízí zdarma, což zřejmě není časově ohraničená akce a Battlespire a Redguard můžete na Steamu pořídit za necelých 12 euro (5,99 euro za každou hru).

Hry TES: Arena a Daggerfall vyvinuli američtí herní vývojáři ze studia Bethesda Softworks. Hra The Elder Scrolls Arena vyšla v roce 1994 a jedná se o hru s opravdu obřím světem, alespoň na tu dobu, ve které vyšla. Arenu procházíte v 3D prostředí viděném z první osoby a je očividné, že se autoři inspirovali hrou The Ultima Underworld, alespoň co se dungeonů (podzemních prostor) týče. Hra se pyšní velkým otevřeným světem o mnoha provinciích, hlavními úkoly a dungeony plus i vedlejšími úkoly a dungeony.

Bohužel má smysl jít jen po hlavní příběhové lince a náhodně generované vedlejší úkoly a podzemní prostory jen letmo vyzkoušet. Jejich komplexnost totiž nedosahuje úrovně vedlejších úkolů z pozdějších moderních dílů série. V Aréně máte za úkol osvobodit císaře Uriela Septima VII, který byl uvězněn zrádným imperiálním bojovým mágem Jagarem Tharnem. Pokud půjdete jen po hlavním příběhu, tak jste schopni Arenu dohrát za zhruba 23 hodin. Andrej Anastasov v magazínu Score hru TES: Arena ohodnotil 86% a udělil ji titul hra měsíce.

Druhý díl The Elder Scrolls Daggerfall vyšel v roce 1996 a jedná se o po všech stránkách vylepšenou Arenu. Druhý díl vlastně položil základy pro celou sérii, tak jak ji známe dnes. Čekají na vás hlavní, vedlejší úkoly a úkoly pro různé frakce (cech bojovníků, cech mágů, cech zlodějů, temné bratrstvo atd.). Celkem ve hře můžete splnit 227 různých úkolů. Jako agent císaře Uriela Septima jste vyslán na misi, ve které máte zjistit co se stalo s králem Lysandem a s dopisem zaslaným bývalé královně Daggerfallu. Hra je podstatně rozsáhlejší než Arena a dohrání hlavní příběhové linky vám zabere přibližně 33 hodin vašeho času. Není ale problém ve hře utopit i 100 hodin vašeho času. Jakub Červinka ohodnotil TES: Daggerfall v magazínu Score 8/10 a hra získala titul Score HIT.

Hru The Elder Scrolls Arena si můžete přidat na Steamu zdarma do své knihovny na tomto odkazu a hru The Elder Scrolls Daggerfall na tomto odkazu.