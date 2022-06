Steam rozdává hru zdarma, která potěší hráče akčních her

Až do 19.6. do 19:00 máte možnost si přidat zdarma do své knihovny v digitálním obchodě s videohrami Steam hru Ark: Survival Evolved.

Hru Ark: Survival Evolved vyvinuli američtí herní vývojáři ze studia Studio Wildcard. Hra vyšla v roce 2017 a jedná se o MMO survival akci obohacenou o RPG prvky. Ve hře se ocitáte v kůži trosečníka (muže nebo ženy) na pobřeží tajemného ostrova nazývaného Archa. Jste nazí, promrzlí a hladoví a vašim jediným cílem je přežít.

V prvé řadě tedy musíte získat nějaké zásoby, oblečení, zbraně a zajistit si přístřeší. Čeká vás lovení, pěstování plodin, těžení surovin, výroba různých věcí, objevování technologií a stavba přístřeší se skladištěm zásob. Ve hře jsou přítomna zvířata a ne jen tak ledajaká. V Ark: Survival Evolved najdete více než stovku různých druhů dinosaurů, které můžete lovit (pro maso a kůži) nebo si je ochočit a využívat je pak jako dopravní prostředek. S ostatními hráči můžete buď spolupracovat nebo proti sobě bojovat. Hra nabízí možnost se sdružovat do kmenů a společně budovat, dělit se o zásoby, lovit a bojovat proti dinosaurům a dalším kmenům. Na metacritic získala hra Ark: Survival Evolved od recenzentů souhrnné hodnocení 70 a od hráčů 6,5.

Hru Ark: Survival Evolved si můžete přidat zdarma do své Steam knihovny na tomto odkazu.

Hra má i množství dodatečného obsahu ve formě DLC, který je nabízen taktéž zdarma. Jedná se o šest map: Fjordur, Lost Island, Valguero, Ragnarok, The Center, Crystal Isles a balíček Primitive+ARK Total Conversion.