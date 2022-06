Stoupne vaše ojetina na ceně? V roce 2035 skončí v EU výroba spalovacích motorů

Zdroj

V posledních několika letech celkem graduje snaha mnoha zemí po celém světě omezit emise, které vypouští klasické automobily a naopak se upřednostňují hybridy či elektromobily. Vozový park i celá infrastruktura však není připravena na to, aby všichni najednou začali jezdit elektromobily, a proto se to musí udělat postupně.

První krok je již za námi, protože Evropský parlament schválil návrh, který zakazuje prodávat od roku 2035 jakékoliv osobní automobily či lehká užitková auta se spalovacím motorem. Naštěstí se to netýká ojetých vozů, takže v bazarech ještě automobily se spalovacím motorem lidé seženou.

V praxi by nová opatření měla přimět výrobce automobilů zaměřit se více na elektromobily a alternativní pohon. Opatření přichází coby součást většího balíčku upravující pravidla v různých odvětvích tak, aby do roku 2050 byla Evropská unie uhlíkově neutrální, tzn. zmenšit uhlíkové emise o 55% oproti stavu, v jakém byly produkovány v roce 1990. Již vyrobených vozidel by se tento zákon však nijak neměl týkat.

Tato opatření však mohou i slušně zamávat s trhem s ojetými automobily. Dá se totiž očekávat, že ceny ojetin výrazně stoupnou, protože mezi lidmi může zavládnout mírná panika a pocit nejistoty z budoucnosti. Zároveň můžou být ceny ovlivněny i cenou elektromobilů, kde je aktuální cena závislá na ceně baterie.