Tesla i pro nejmenší: Elon Musk nabídne verzi Cybertrucku pro děti od 8 let

Elektrická čtyřkolka Cyberquad měla premiéru společně se Cybertruckem již v roce 2019. Ačkoliv jsou oba tyto modely stále v nedohlednu, už stačila automobilka oznámit další model do této rodiny obrněných vozidel, a to zmenšenou verzi této čtyřkolky pro děti od osmi let. Podle technických údajů se má vejít právě do korby elektrického pick-upu, odkud ji bude možné nabíjet ze zabudované palubní zásuvky.

K dispozici bude dokonce dříve než plnohodnotná verze Cyberquadu pro dospělé i elektromobil Cybertruck. S dobou dodání do 2-4 týdnů by teoreticky mohla automobilka stihnout i vánoční nadílku.

Design Cyberquadu přímo vychází z designu Cybertrucku. Nalezneme zde tedy typické ostře řezanou kapotu s dominantním LED vpředu i vzadu. Dále zde je pohodlné polstrované sedadlo, nastavitelný podvozek a dokonce i kotoučová brzda.

Tentokrát se nejedná o žádnou technickou revoluci, ale o relativně průměrnou elektrickou čtyřkolku s dojezdem 24 km a speciálním přepínačem rychlostních režimů mezi 8 km/h a 16 km/h. Nosnost čtyřkolky je 68 kg, což je pro děti naprosto dostačující. O pohon se stará 36V lithium-iontová baterie, jejíž plné nabití by mělo trvat okolo 5 hodin. Cenovka za tuto čtyřkolku je v přepočtu 42 700 Kč.