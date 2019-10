Textron představil robotický mini-tank určený pro americkou armádu

Americká armáda počítá s tím, že v příští dekádě začne zařazovat do své výzbroje bezosádková bojová vozidla. Půjde celkem o tři třídy robotických bojových vozidel (RCV). Budou to lehká vozidla (RCV-L) vyznačující se hmotností pod 10 tun, následně půjde o střední třídu (RCV-M) v rozmezí 10 až 20 tun a nakonec o těžkou třídu (RCV-H), která bude dosahovat hmotnosti 20 až 30 tun.

Řešení pro lehkou a střední třídu robotických bojových vozidel určených pro americkou armádu na letošní výstavě AUSA 2019 představila společnost Textron v podobě technologického demonstrátoru Ripsaw M5. Bezosádkové bojové vozidlo Ripsaw M5 má mít modulární konstrukci a může být osazeno různými zbraňovými věžemi. Od toho se bude odvíjet i jeho hmotnost.

Ripsaw M5 může být vybaven věží s 30 mm kanónem ATK XM813, kdy bude dosahovat hmotnosti kolem 10 tun. Dále může být vyzbrojen zbraňovým modulem CROWS-J na odpalování protitankových řízených střel Javelin nebo může se stanicí MICLIC čistit minová pole. V nejlehčí variantě pak může být vyzbrojen dálkově ovládaným kulometem.

Robotické bojové vozidlo od Textronu pojme dva menší drony, které mu rozšíří situační povědomí nebo pomohou splnit další úkoly. Jedná se o létající dron R80D SkyRider a malý pozemní bezosádkový dron s ramenem určeným k manipulaci s objekty. Ripsaw M5 je vybaven pro průzkum okolí senzorovým systémem TacFLIR 280 HD.

U stíhacích letounů se v poslední době razí trend tzv. loyal wingman strojů, což jsou autonomní/poloautonomní drony, které budou představovat robotické parťáky pro stíhačky. Totéž, ale v pozemní variantě potká i obrněná vozidla. Jeden hlavní bitevní tank by mohl představovat velitele pro několik robotických bojových vozidel, které by tanku s lidskou posádkou pomáhaly ve formě průzkumu nebo jako dodatečná palebná podpora. Do této koncepce bude spadat i Ripsaw M5.