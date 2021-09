Ubisoft Store a Steam nabízejí hry zdarma

Až do 11.9. máte možnost si vyzvednout zdarma videohru Far Cry 3 v digitálním obchodě s videohrami Epic Games Store. Na Steamu zase máte možnost až do dnešní 19 hodiny si zdarma vyzvednout hru Surviving Mars.

Dnes už legendární střílečka Far Cry 3 pochází od vývojářů ze studia Ubisoft Montreal a vyšla koncem roku 2012 na PC platformě a herních konzolích PlayStation 3 a Xbox 360. Zmíněnou hru asi není nutné sáhodlouze představovat, protože ji nejspíš stejně většina z vás hrála. Jedná se o střílečku viděnou z první osoby, kde se jako hlavní hrdina musíte postavit pirátům na tropickém ostrově, na který jste se vydali v rámci dovolené společně se svou přítelkyní a partou přátel. Bohužel při skydivingovém seskoku padákem jste zajati piráty, kteří okupují tento tropický ráj a tady začíná váš příběh a cesta za svobodou.

Far Cry 3 nabízí celkem 39 příběhových misí odehrávajících se na tropickém ostrově, několik vedlejších misí, lovecké mise, minihry, plnění výzev, sběratelství a samozřejmě lezení na komunikační stožáry. Pokud počítáme jenom hlavní příběhovou linii, tak dohrání této hry vám zabere přibližně 20 hodin.

Na metacritic si vysloužila tato hra od odborných recenzentů metascore 88 a od hráčů pak hodnocení 8,4.

Ve hře Surviving Mars od vývojářů ze studia Heamimont Games se zhostíte role vybudovat životaschopnou kolonii na povrchu Marsu. To znamená zajistit kolonistům stálý přísun kyslíku, potravin a dalších zdrojů potřebných pro přežití na nehostinné planetě. Čeká vás i těžba surovin a rozvoj vědeckých zařízení. Do vaší poklidné kolonizace Marsu pak zasahují různé události, jako je např. vzpoura AI, rivalita korporací, epidemie, válečný konflikt nebo kontakt s mimozemskou civilizací. Dále se budete muset vypořádat např. s prachovými nebo meteoritickými bouřemi.

Na Metacritic si od odborných recenzentů vysloužila tato hra metascore 76. Mezi uživateli to už bylo o něco horší, a vysloužila si od nich hodnocení 6,8.

Hru Far Cry 3 můžete zdarma získat na tomto odkazu a hru Surviving Mars pak zdarma na tomto odkazu.