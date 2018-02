Ubrání USA své letadlové lodě vůči čínské hrozbě? F/A-18 projde modernizací

Pokud dojde k vyhrocení situace v Jihočínském moři, kvůli sporům ohledně vymezení námořních hranic a sféry vlivu, může začít válečný konflikt mezi Čínskou lidovou republikou a USA. Američani se přitom budou muset vyrovnat s relativně novou hrozbou ze strany čínských protilodních balistických raket.

Už je to několik let, co Čína do své výzbroje zavedla balistickou protilodní střelu DF-21D, která může nést několik bojových hlavic a je určena k ničení svazu letadlových lodí. DF-21D má dosah přes 3000 km a její rychlost letu dosahuje Mach 10, přičemž USA proti této střele dodnes nemají žádnou účinnou obranu.

Letadlové lodě USA se tedy budou muset držet z dostřelu těchto protilodních střel, tedy co nejdále od kontinentální Číny. To by ale znamenalo citelné omezení námořních operací proti čínským cílům, takže se USA snaží přijít s náhradním řešením.

Jedním z řešení je modernizace letounů F/A-18, které startují z amerických letadlových lodí. Super hornety čeká zásadní upgrade ve formě konformních palivových nádrží, s větším objemem a menším odporem vzduchu než u v současnosti používaných přídavných nádrží. Díky nim tyto stíhačky získají nejenom větší bojový dolet, ale zároveň i menší radarovou stopu.

Minulý týden udělilo US NAVY společnosti Boeing kontrakt v hodnotě 219 miliónů dolarů ohledně návrhu, vývoje a testování nových konformních palivových nádrží pro stíhačky F/A-18. Očekává se, že projekt bude dokončen do roku 2022.

Dále F/A-18 mohou v rámci modernizačního balíčku získat stealth uzavřená zbraňová pouzdra, což dále sníží radarovou stopu letounu.

Dalším řešením by mohl být bezpilotní tanker MQ-25 Stingray určený pro americké námořnictvo a nakonec stíhačka F-35B s krátkým vzletem a svislým přistáním, která může přistát prakticky kdekoliv na rovné ploše a může pro ni být vytvořeno improvizované letiště, na které stačí dopravit zásobovacími vrtulníky munici a palivo.