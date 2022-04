Umělá inteligence od Meta AI vyvinula nový druh betonu

Zdroj

Jedním ze základních stavebních materiálů používaných stovky let je beton. Jeho složení je většinou stejné, ale podle studií jsou tradiční způsoby výroby betonu odpovědny za zhruba 8 procent celkových ročních globálních emisí oxidu uhličitého. Odborníci z Meta AI spolu s vývojáři z University of Illinois vytvořili umělou inteligenci, která dokáže navrhnout a vylepšit vzorec pro vysokopevnostní a nízkouhlíkový beton.

V posledních několika letech se vývojáři snažili vymyslet takovou sloučeninu, která by byla pevná, ale u které by se snížila uhlíková stopa. Doposud se však počítá průmyslová výroba beton za největší ekologickou zátěž ve stavebním průmyslu. Ten se skládá ze čtyř základních složek, a to cementu, kameniny, vody a příměsí.

Zdroj

Cement pak má nejvíce uhlíku, a proto se výzkum zaměřil tímto směrem a pokusil se zjistit, kolik cementu je nezbytné použít a kolik se dá nahradit alternativními materiály, jako je popílek, struska či drcené sklo. V praxi pak existuje i několik stovek materiálů, které mohou nahradit nejen cement, ale i kameninu.

Jednoduše řečeno možných kombinací je bezpočet a poměr jednotlivých přísad samozřejmě ovlivňuje výsledné vlastnosti. Testovat všechny kombinace a poměry ručně by trvalo celou věčnost, a proto vývojáři z Meta AI připravili onu umělou inteligenci, která tyto kombinace otestovala za ně.

Výsledkem je taková směs, která nahradí 50 % cementu popílkem a struskou. Nyní se zaměří na testování délky tvrdnutí jednotlivých vítězných vzorců. Délka stavby se totiž mnohdy odvíjí právě od toho, jak rychle a dobře tvrdne beton. Meta AI to chce vyzkoušet již při budování svého nového datového centra.