Uncharted 4 vyjde na PC. Starší díly začínají být hratelné na emulátoru RPCS3

Další exkluzivitou z herní konzole PlayStation 4, která má vyjít na PC platformě bude hra Uncharted 4: A Thief's End. Vydávání her, které byly původně exkluzivní pro herní konzoli PlayStation 4 odstartoval titul Death Stranding, kdy po několika měsících od vydání na PS4 byla tato hra portována i na PC. Dalšími hrami portovanými z herní konzole PlayStation 4 na PC se staly tituly Horizon: Zero Dawn a Days Gone. Tyto dvě hry už vytvořily interní studia společnosti Sony.

Podle prezentace ze Sony Investor Day má být další hrou portovanou z PS4 na PC výše zmíněný Uncharted 4. Na první pohled se to zdá trochu divné, protože původní trilogie z éry PlayStation 3 nikdy na PC nevyšla. Na druhou stranu takový záměr jako vydat Uncharted 4 na PC může posloužit jako navnadění PC hráčů na tuto značku a zvýšit zájem hráčů na další díl ze série, který určitě někdy v budoucnu vyjde na PlayStation 5. I kdyby nakonec neměli hráči zájem o další díl, tak vždy se hodí peníze z portu. Podle poslední zpráv ohledně úspěšnosti portu hry Horizon: Zero Dawn hovoří čísla ve prospěch dalších portů. PC verze hry Horizon: Zero Dawn už dosáhla 250% návratu investice.

První tři díly Uncharted z PS3 sice na PC nikdy nebyly portovány, ale emulace herní konzole PlayStation 3 postupuje mílovými kroky kupředu. Podle wiki RPCS 3 sice není trilogie Uncharted stále bezproblémově hratelná přes emulaci, ale na high end počítačích už tyto hry při emulaci dosahují slušných snímkových rychlostí (fps). Jak si vede Uncharted 2 a 3 na PC se specifikací CPU intel i9-11900k, 32 GB RAM a GPU Nvidia RTX 3080 můžete vidět níže na videích. Je třeba ale mít na paměti, že v současném stavu emulace mohou tyto hry padat, trpět různými grafickými artefakty (glitchi) nebo nemusí být ve stavu dohratelné až do konce. Podle RPCS 3 wiki stále není trilogie Uncharted ve statusu playable.

Uncharted 2 - emulace

Uncharted 3 - emulace

PC platformě se pak daří získávat i další exkluzivity, které byly původně jen na herní konzole. Zmiňme např. sérii Kingdom Hearts, která letos celá vyšla na PC nebo některé hry ze série Ninja Gaiden, které letos taktéž vyjdou na počítačích. Z Xboxu pak vydávání her ze série Halo na PC platformu. Starší hry z herních konzolí budou portovány na PC i nadále. Peníze navíc z původně exkluzivních her na herní konzole nyní portovaných na PC platformu se hodí vždy.