Unikl zdrojový kód Twitche i mzdy jednotlivých streamerů

Zdroj

Doposud však Twitch nevydal žádné oficiální stanovisko ani tuto situaci nekomentoval. I přes to se dá považovat informace za relativně věrohodnou, protože pochází z webu Videogames Chronicle, jež je provozovaný Amazonem, který také vlastní Twitch.

Na fóru 4chan se nedávno dokonce objevil odkaz na 125 GB torrent, kde se mají skrývat i velice citlivé údaje o platformě. Jako důvod odcizení a zveřejnění těchto dat uvedl hacker, že chtěl posílit konkurenční boj mezi platformami. Dle jeho názoru totiž bez konkurenčního se na Twitchi rozšíří komunita lidí, která bude obtěžovat a sužovat streamery. Samotní streameři jsou do jisté míry nešťastní z těchto diváků a prosí vedení Twitche, ať zakročí.

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.



Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn't include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx