US NAVY plánuje pořídit 10 robotických raketonosných lodí s výtlakem 2000 tun

Američtí výsadkáři získají nové lehké tanky Ereb 12/21/2018 09:00:00 Americké výsadkové jednotky nutně potřebují ve své výzbroji zaplnit mezeru, kterou představuje absence lehkých tankových jednotek při výsadkových a aeromobilních operacích. To by se už brzy mělo změnit. https://cdr.cz/sites/default/files/novy-lehky-tank.jpg

Čínská armáda získává nové lehké tanky. Může je nasadit v Tibetu Ereb 01/10/2019 09:00:00 Čínská armáda posiluje své pozemní síly určené pro boj v horských oblastech. Ty posílí nové lehké tanky s označením Type 15, které se dostanou na místa, kde by klasické hlavní bojové tanky měly problém dojet. https://cdr.cz/sites/default/files/cinsky-lehky-tank.jpg