USA představují revoluční plán pro bezpečnost silnic: Auta budou spolu mluvit

Americké ministerstvo dopravy (DoT) nedávno zveřejnilo rozsáhlý plán, který by mohl zásadně změnit způsob, jakým se pohybujeme po silnicích. Tento plán, zaměřený na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, se soustředí na nasazení technologie Vehicle-to-Everything (V2X), která umožní vozidlům, chodcům, cyklistům a dalším účastníkům silničního provozu vzájemnou komunikaci v reálném čase. Ministerstvo si od tohoto kroku slibuje výrazné snížení počtu dopravních nehod, což by mohlo v konečném důsledku zachránit tisíce životů.

Technologie V2X: Jak to funguje?

Technologie V2X umožňuje vozidlům komunikovat mezi sebou a se svou okolní infrastrukturou. Tento druh komunikace umožňuje sdílet klíčové informace, jako je aktuální poloha, rychlost vozidla a stav vozovky. Tato data mohou být využita například v situacích se špatnou viditelností, jako jsou ostré zatáčky nebo hustá mlha, kdy je obtížné včas zareagovat na nebezpečí. Tímto způsobem by technologie V2X mohla pomoci předcházet nehodám a minimalizovat jejich dopady, pokud k nim dojde.

Plán postupného nasazení

Americké ministerstvo dopravy si stanovilo ambiciózní cíle. Do roku 2036 by mělo být V2X nasazeno napříč celým národním dálničním systémem, přičemž ve 75 hlavních metropolitních oblastech bude tato technologie integrována na 85 procentech signalizovaných křižovatek. Navíc by mělo být k dispozici minimálně 20 modelů vozidel vybavených technologií V2X.

V kratším časovém horizontu, do roku 2028, plánuje ministerstvo dosáhnout pokrytí 20 procent národního dálničního systému a 25 procent signalizovaných křižovatek ve velkých metropolitních oblastech. Tento plán se však neobejde bez spolupráce s širokou škálou zúčastněných stran, včetně Federální komise pro komunikace, která musí stanovit pravidla pro přidělování spektra, a výrobců automobilů, kteří budou odpovědní za výrobu komponentů s podporou V2X.

Zdroj: Shutterstock

Výzvy a příležitosti

Navzdory slibným vyhlídkám čelí plán řadě výzev. Klíčovou otázkou zůstává kybernetická bezpečnost – ochrana dat, která budou mezi vozidly a infrastrukturou sdílena, bude zásadní pro úspěch celého systému. Dalším problémem jsou vysoké náklady na zavedení technologie V2X, i když Federální správa silnic nedávno oznámila přidělení téměř 60 milionů dolarů na granty související s touto technologií.

Nicméně potenciál V2X je obrovský. Podle některých odhadů by tato technologie mohla zabránit až 615 000 nehodám ročně, což by znamenalo výrazné snížení počtu smrtelných dopravních nehod a těžkých zranění. To potvrzuje i předsedkyně Národní rady pro bezpečnost dopravy Jennifer Homendyová, která uvedla, že technologie V2X by mohla mít zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu a že její nasazení mělo být zahájeno již před mnoha lety.

Historie a budoucnost V2X

Myšlenka na vzájemnou komunikaci vozidel není nová. Již několik automobilových značek, včetně Audi, Toyota a Volkswagen, se dlouhodobě věnuje vývoji systémů, které umožní komunikaci mezi vozidly a městskou infrastrukturou. Tyto technologie jsou také úzce spjaty s rozvojem autonomního řízení, které by v budoucnu mohlo znamenat revoluci v osobní dopravě.

Během Obamovy administrativy se dokonce uvažovalo o povinném zavedení komunikace mezi vozidly (V2V) do všech nových automobilů, avšak tento plán byl následně zastaven za vlády prezidenta Trumpa. Nyní se však zdá, že DoT znovu obnovuje snahy o plošné zavedení této technologie, která má potenciál zásadně zvýšit bezpečnost na silnicích.

Prezident a generální ředitel Alliance for Automotive Innovation John Bozzella označil tento nový plán za "reset" a klíčový krok k realizaci plného potenciálu V2X. „Je to velká věc, je to klíčový díl této skládačky V2X,“ uvedl Bozzella.