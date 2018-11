USA rozšíří svou flotilu útočných ponorek. Reagují tak na Rusko a Čínu

Americké námořnictvo plánuje do roku 2034 výrazně posílit svou námořní flotilu, a to až na 355 lodí. V současnosti flotila amerického námořnictva čítá 287 válečných plavidel. Americký prezident Donald Trump podporuje nároky ozbrojených složek země a námořnictvu už přislíbil finance na cíl 350 válečných plavidel v polovině 30. let tohoto století.

Urgentní je přitom situace u útočných ponorek. V době studené války v roce 1987 za éry prezidenta Ronalda Reagana disponovaly USA celkem 102 útočnými ponorkami. V roce 1999, tedy osm let po rozpadu sovětského svazu už toto číslo čítalo pouhých 57 útočných ponorek, což bylo méně ponorek než měly USA v roce 1939 ještě před druhou světovou válkou.

A jak vypadá situace dnes? K letošnímu podzimu čítá ponorková flotila USA celkem 51 útočných ponorek a další čtyři vedené jako raketonosné ponorky třídy Ohio, které mohou vypálit ohromné množství střel tomahawk (154 střel každá ponorka). Páteř útočných ponorek USA tvoří třída Virginia, která slouží k likvidaci ponorek a hladinových lodí, a dále může být využita k různým pobřežním operacím. USA disponují aktuálně 16 ponorkami třídy Virginia.

Dále mají USA 3 útočné ponorky spadající do třídy Seawolf, což jsou ponorky vycházející ještě z požadavků studené války. A nakonec jsou to útočné ponorky třídy Los Angeles. První ponorka třídy Los Angeles se objevila na počátku 70. let 20. století a patří mezi nejstarší stále provozovanou ponorkovou třídu v US Navy. Celkově USA provozují ještě 32 těchto ponorek.

Americké námořnictvo počítá s tím, že v roce 2034 bude mít 66 útočných ponorek. V tomto plánu má pomoci zrychlená stavba nových ponorek třídy Virginia, která počítá s dvěma hotovými ponorkami za rok a dále prodloužení životnosti těch nejstarších ponorek, tedy třídy Los Angeles na 40+ let.

Spojené státy disponují ještě 14 balistickými ponorkami třídy Ohio, které nesou balistické střely s jadernými hlavicemi. Každá ponorka má 24 balistických střel Trident 2, přičemž každá střela nese 5 jaderných hlavic o síle 100 kt TNT. Nepřetržitou schopnost jaderné odvety USA má od začátku 30. let tohoto století začít zajišťovat i nová třída amerických balistických ponorek s názvem Columbia.