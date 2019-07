USA zpřísňují robotické telefonní hovory. Polovina z nich je podvodná

Čím dál více se rozmáhají, a to nejen na území Spojených států amerických, telefonní hovory řízené počítačem, za kterými stojí podvodné firmy. Proto se Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických rozhodla schválit nový legislativní dokument, který by je měl regulovat.

Frank Pallone, předseda výboru pro energetiku a obchod, poznamenal na svém twitterovém účtu: „Tento komplexní dokument vyžaduje ověření každého hovoru, umožňuje blokování spamových volání a zmocňuje FCC k ochraně amerických občanů před podvodníky.“

GREAT NEWS! The House just passed the bipartisan #StopBadRobocalls Act to stop the onslaught of robocalls. This comprehensive bill requires every call to be verified, allows the blocking of spam calls, and empowers @FCC to protect Americans from scammers. pic.twitter.com/uf1C5Pm2M9