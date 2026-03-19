Velký obrat v AI byznysu. OpenAI získává přístup k americkým úřadům
Společnost OpenAI udělala další krok, který potvrzuje její rostoucí vliv nejen v technologickém světě, ale i ve státní sféře. Nově uzavřená dohoda s Amazon Web Services jí umožní nabízet své modely americkým vládním institucím, a to jak pro běžnou agendu, tak pro citlivé a utajované projekty.
Amazon spolupráci potvrdil a podle dostupných informací se OpenAI dostane do prostředí, kam se běžné technologické firmy dostávají jen velmi obtížně. Využije k tomu infrastrukturu AWS, která je už dnes jedním z hlavních pilířů digitálního fungování amerických úřadů.
Důležité je, že nejde jen o jednorázový kontrakt. OpenAI tím získává přístup k široké síti vládních zákazníků, protože AWS už má s federálními agenturami dlouhodobé vztahy. Prakticky to znamená, že se její technologie může postupně objevit napříč celým veřejným sektorem.
Boj o AI ve státní sféře se přiostřuje
Celý krok přichází ve chvíli, kdy se o vládní zakázky v oblasti umělé inteligence vede tvrdý boj. OpenAI už dříve uzavřela dohodu s Pentagonem, která umožňuje využívat její modely i v armádním prostředí. Nové partnerství s AWS tento vliv dál posiluje.
Zajímavý je i kontext kolem společnosti Anthropic, která byla dosud s AWS úzce propojená. Amazon do ní investoval miliardy dolarů a její modely patří mezi hlavní součásti cloudové platformy pro firmy i státní sektor. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy Anthropic odmítla některé požadavky amerického ministerstva obrany, zejména v oblasti masového sledování a autonomních zbraňových systémů.
To vedlo k napětí a následným sporům, které otevřely prostor právě pro OpenAI. Ta naopak ukazuje ochotu spolupracovat, i když si podle dostupných informací ponechává kontrolu nad tím, jak a kde budou její modely nasazeny. V praxi si může určovat podmínky použití a vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření.