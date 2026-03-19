CDR.cz - Vybráno z IT

Velký obrat v AI byznysu. OpenAI získává přístup k americkým úřadům

Čtvrtek, 19 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI, Business

Zdroj: Shutterstock

OpenAI uzavřela dohodu s Amazon Web Services, která jí otevírá cestu do amerických vládních institucí. Spolupráce zahrnuje i citlivé systémy a může výrazně proměnit trh s umělou inteligencí.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Společnost OpenAI udělala další krok, který potvrzuje její rostoucí vliv nejen v technologickém světě, ale i ve státní sféře. Nově uzavřená dohoda s Amazon Web Services jí umožní nabízet své modely americkým vládním institucím, a to jak pro běžnou agendu, tak pro citlivé a utajované projekty.

Amazon spolupráci potvrdil a podle dostupných informací se OpenAI dostane do prostředí, kam se běžné technologické firmy dostávají jen velmi obtížně. Využije k tomu infrastrukturu AWS, která je už dnes jedním z hlavních pilířů digitálního fungování amerických úřadů.

Důležité je, že nejde jen o jednorázový kontrakt. OpenAI tím získává přístup k široké síti vládních zákazníků, protože AWS už má s federálními agenturami dlouhodobé vztahy. Prakticky to znamená, že se její technologie může postupně objevit napříč celým veřejným sektorem.

Boj o AI ve státní sféře se přiostřuje

Celý krok přichází ve chvíli, kdy se o vládní zakázky v oblasti umělé inteligence vede tvrdý boj. OpenAI už dříve uzavřela dohodu s Pentagonem, která umožňuje využívat její modely i v armádním prostředí. Nové partnerství s AWS tento vliv dál posiluje.

Zajímavý je i kontext kolem společnosti Anthropic, která byla dosud s AWS úzce propojená. Amazon do ní investoval miliardy dolarů a její modely patří mezi hlavní součásti cloudové platformy pro firmy i státní sektor. Situace se ale změnila ve chvíli, kdy Anthropic odmítla některé požadavky amerického ministerstva obrany, zejména v oblasti masového sledování a autonomních zbraňových systémů.

To vedlo k napětí a následným sporům, které otevřely prostor právě pro OpenAI. Ta naopak ukazuje ochotu spolupracovat, i když si podle dostupných informací ponechává kontrolu nad tím, jak a kde budou její modely nasazeny. V praxi si může určovat podmínky použití a vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, Amazon
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi