CDR.cz - Vybráno z IT

Vize na hraně reality. SpaceX žádá povolení pro milion solárních satelitů

Pondělí, 2 Únor 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

SpaceX žádá americké regulátory o povolení k vypuštění až milionu solárních satelitů, které mají fungovat jako datová centra pro umělou inteligenci. Návrh vyvolává otázky o regulaci, kapacitách i budoucnosti orbitu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Společnost SpaceX podala žádost k Federal Communications Commission, ve které popisuje plán na vybudování dosud nevídané satelitní infrastruktury. Až milion satelitů na oběžné dráze by podle firmy mohlo fungovat jako solárně napájená datová centra určená především pro výpočty spojené s umělou inteligencí. Podle SpaceX jde o odpověď na rychle rostoucí poptávku po výpočetním výkonu, kterou už pozemní datová centra nemusí dlouhodobě zvládat.

V dokumentech se ale objevuje i širší, téměř vizionářský rozměr. Firma mluví o kroku směrem k civilizaci schopné využívat energii Slunce v mnohem větším měřítku a o zajištění dlouhodobé budoucnosti lidstva mimo Zemi. Právě tento mix technické argumentace a velkých slov přitahuje pozornost, ale také skepsi.

Realita regulací a přeplněného orbitu

Je velmi nepravděpodobné, že by regulátoři schválili celý návrh v plném rozsahu. Samotná FCC už v nedávné době povolila SpaceX vypuštění dalších tisíců satelitů Starlink, zároveň však část žádostí odložila k dalšímu posouzení. Podle odborníků může být číslo jednoho milionu spíš vyjednávací pozicí než realistickým cílem.

Na oběžné dráze se už dnes pohybuje zhruba 15 tisíc lidských satelitů, jak uvádí European Space Agency. Problémy s vesmírným odpadem, světelným znečištěním i bezpečností provozu se stávají stále palčivějšími. Další masivní rozšíření by tyto otázky ještě vyhrotilo.

Souboj technologických gigantů

Žádost SpaceX přichází v době, kdy o místo na orbitu soupeří i další hráči. Amazon aktuálně žádá o prodloužení lhůt pro vlastní satelitní projekt, mimo jiné kvůli omezené dostupnosti raket. Zároveň se objevují spekulace o možném propojení SpaceX s dalšími firmami Elona Muska, konkrétně Tesla a xAI, která je už propojena se sítí X.

Diskuze
Tagy: 
Starlink, SpaceX, Elon Musk
Zdroje: 

TechCrunch.com

nahlásit chybu

Skandál: Zločinci zneužívali Starlink k obchodu s lidmi a finančním podvodům

Když SpaceX poprvé představoval projekt Starlink, sliboval svobodu připojení k internetu odkudkoli na světě, a to bez hranic, bez vládních omezení, bez cenzury. Jenže spolu s takovou svobodou obvykle přichází i odpovědnost. A právě ta dnes stojí v centru jednoho z největších mezinárodních technologických skandálů posledních let.

Muskova umělá inteligence má pracovat pro Pentagon už tento měsíc

Americký ministr války oznámil plán napojit AI Grok od Elona Muska na vojenské sítě. Přichází to v době, kdy stejný systém čelí kritice kvůli generování extremistického a sexuálně závadného obsahu.

Kolaps přihlášení na X: Neúspěšná změna zabezpečení zamkla tisíce lidí venku

Přechod z twitter.com na x.com měl být rutinní, jenže skončil zmatkem. Uživatelé hlásí chyby, nekonečné smyčky při ověřování a nemožnost přihlásit se ke svému účtu. Změna zabezpečení se ukázala být výrazně problematičtější, než X slibovalo.

Musk tlačí X blíž k super-appce. Nový Chat chce konkurovat WhatsAppu i Signalu

X nasazuje nový šifrovaný Chat, který zásadně mění dosavadní podobu soukromých zpráv. Uživatelům přináší zmizící zprávy, úpravy odeslaných textů i ochranu proti screenshotům. Zároveň se znovu otevírá otázka: Míří X k vlastní komunikační aplikaci?

Grok 4.20 míří na start. Musk slibuje AI upgrade, který může vše změnit

Elon Musk oznámil, že Grok 4.20 dorazí během několika týdnů. Podle prvních testů má jít o výrazně výkonnější verzi, která v simulacích reálných trhů porazila konkurenci a naznačila rychlé tempo vývoje celé platformy xAI.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi