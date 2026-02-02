Vize na hraně reality. SpaceX žádá povolení pro milion solárních satelitů
Společnost SpaceX podala žádost k Federal Communications Commission, ve které popisuje plán na vybudování dosud nevídané satelitní infrastruktury. Až milion satelitů na oběžné dráze by podle firmy mohlo fungovat jako solárně napájená datová centra určená především pro výpočty spojené s umělou inteligencí. Podle SpaceX jde o odpověď na rychle rostoucí poptávku po výpočetním výkonu, kterou už pozemní datová centra nemusí dlouhodobě zvládat.
V dokumentech se ale objevuje i širší, téměř vizionářský rozměr. Firma mluví o kroku směrem k civilizaci schopné využívat energii Slunce v mnohem větším měřítku a o zajištění dlouhodobé budoucnosti lidstva mimo Zemi. Právě tento mix technické argumentace a velkých slov přitahuje pozornost, ale také skepsi.
Realita regulací a přeplněného orbitu
Je velmi nepravděpodobné, že by regulátoři schválili celý návrh v plném rozsahu. Samotná FCC už v nedávné době povolila SpaceX vypuštění dalších tisíců satelitů Starlink, zároveň však část žádostí odložila k dalšímu posouzení. Podle odborníků může být číslo jednoho milionu spíš vyjednávací pozicí než realistickým cílem.
Na oběžné dráze se už dnes pohybuje zhruba 15 tisíc lidských satelitů, jak uvádí European Space Agency. Problémy s vesmírným odpadem, světelným znečištěním i bezpečností provozu se stávají stále palčivějšími. Další masivní rozšíření by tyto otázky ještě vyhrotilo.
Souboj technologických gigantů
Žádost SpaceX přichází v době, kdy o místo na orbitu soupeří i další hráči. Amazon aktuálně žádá o prodloužení lhůt pro vlastní satelitní projekt, mimo jiné kvůli omezené dostupnosti raket. Zároveň se objevují spekulace o možném propojení SpaceX s dalšími firmami Elona Muska, konkrétně Tesla a xAI, která je už propojena se sítí X.