Vzniká konkurence pro Starlink? AST SpaceMobile získal částečné schválení FCC

Omezené schválení a jeho důsledky

Navzdory tomuto úspěchu FCC zatím odložila rozhodnutí o úplném využívání rádiových frekvencí, které AST SpaceMobile potřebuje pro své celulární satelity. Prozatím může společnost používat tyto frekvence pouze pro „telemetrii, sledování a velení“. To znamená, že zatím mohou satelity sledovat a ovládat, ale ne poskytovat plné celulární pokrytí. Další nepříjemností je, že FCC zatím zamítla žádost společnosti o vypuštění a provoz dalších 243 satelitů. Pro nepřetržité pokrytí v USA je přitom zapotřebí alespoň 45 až 60 komerčních satelitů.

Cíl a budoucnost technologie SCS

FCC ve svém rozhodnutí uvedla, že je ve veřejném zájmu, aby AST SpaceMobile zahájila rozmisťování svých satelitů s konečným cílem testovat systém schopný dodatečného pokrytí z vesmíru (SCS). I když současné schválení neumožňuje žádné operace nebo testování pro SCS, rozmístění pěti satelitů v rámci tohoto omezeného grantu umožní společnosti AST žádat o další testování této nové technologie. FCC chce vyhodnotit, jak první družice BlueBird fungují, než povolí další rozšiřování sítě.

Zdroj: Shutterstock

První prototyp a jeho vliv

První prototyp satelitu AST, nazvaný BlueWalker-3, byl vypuštěn v roce 2022 a upoutal pozornost svým masivním komunikačním polem o délce 693 stop. Tento jasný objekt na noční obloze vyvolal stížnosti od astronomů, kteří upozorňovali na jeho výrazný jas, který narušoval jejich pozorování.

I přes omezení, která schválení FCC přináší, společnost AST SpaceMobile toto rozhodnutí označuje za „kritický krok“ směrem k zajištění širokopásmového pokrytí pro operátory jako AT&T a Verizon v oblastech bez signálu. Prezident společnosti AST, Scott Wisniewski, ve svém prohlášení uvedl, že tento regulační milník je významným krokem k dosažení 100% pokrytí kontinentálních Spojených států z vesmíru na prémiovém celulárním spektru.

Konkurence pro SpaceX a budoucí výzvy

Konkurenční SpaceX také čeká na schválení FCC, aby mohla komerčně provozovat svou vlastní službu Starlink pro telefony. Regulátor zvažuje různé obavy, jako je potenciální rušení rádiových frekvencí a astronomie. Kromě toho existuje riziko, že samotné satelity mohou selhat a představovat hrozbu na oběžné dráze. Přestože FCC udělila společnosti AST SpaceMobile pouze omezenou licenci, zmínila, že společnost dodala plán na zmírnění orbitálního odpadu v souladu s jejich pravidly. Nařízení FCC rovněž ukládá podmínky, které umožní monitorovat operace satelitů BlueBird.

Plány na další expanzi a regulační výzvy

V současné době se AST SpaceMobile soustředí na vypuštění a testování prvních pěti satelitů, ale dlouhodobým cílem je vytvořit rozsáhlou síť, která poskytne spolehlivé celulární pokrytí z vesmíru. Tento ambiciózní projekt čelí mnoha regulačním výzvám, a to nejen ze strany FCC, ale i dalších mezinárodních regulačních orgánů. Schválení těchto projektů často vyžaduje rozsáhlé testování a prokázání, že technologie nebude rušit jiné služby nebo ohrožovat bezpečnost na oběžné dráze.

Dopad na trh a potenciál pro inovace

Pokud se AST SpaceMobile podaří úspěšně rozvinout svou síť satelitů, může to mít významný dopad na trh mobilních telekomunikací. V oblastech, kde je tradiční mobilní pokrytí nedostatečné nebo úplně chybí, může satelitní technologie poskytnout stabilní a rychlý internetový přístup. Tato technologie by mohla mít zvláštní význam v rozvojových zemích, kde infrastruktura pozemních sítí není dostatečně rozvinutá. Navíc by mohla být klíčová pro krizové situace, kdy pozemní sítě selhávají.