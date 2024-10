WP Engine vs. Automattic: Právní bitva o značku WordPress

WP Engine, jeden z hlavních poskytovatelů hostingových služeb pro webové stránky postavené na platformě WordPress, se dostal do ostrého konfliktu s Mattem Mullenwegem, zakladatelem společnosti Automattic, která stojí za projektem WordPress.com. Hlavním bodem sporu je ochranná známka WordPress a otázka, zda WP Engine musí platit licenční poplatky za používání tohoto open-source softwaru.

WordPress je světově nejrozšířenější platformou pro tvorbu webových stránek a jako open-source projekt umožňuje komukoli využívat jeho software zdarma. Nicméně, situace okolo ochranné známky a komerčních aspektů softwaru se ukázala být složitější.

WP Engine tvrdí, že Automattic a Matt Mullenweg zneužívají své pozice k manipulaci s podmínkami využívání značky WordPress. To vyústilo v podání federální žaloby, ve které WP Engine obviňuje Mullenwega z vydírání a pomluv, což prý poškozuje nejen jejich firmu, ale i širší komunitu WordPress.

Spor nabral na obrátkách po sérii ostrých výměn mezi oběma stranami. Matt Mullenweg na svém blogu obvinil WP Engine z toho, že je "rakovinou pro WordPress," což vedlo WP Engine k zaslání výzvy k zastavení těchto výroků. Tím však konflikt neskončil. Automattic následně obvinila WP Engine z porušení ochranné známky WordPress a WooCommerce, a žádala osm procent z měsíčních příjmů WP Engine jako licenční poplatek.

WP Engine následně podala žalobu, ve které se objevilo celkem 11 obvinění, včetně pomluv, pokusů o vydírání a porušení zákona o počítačových podvodech (Computer Fraud and Abuse Act). WP Engine tvrdí, že WordPress Foundation, nezisková organizace vedená Mullenwegem, která spravuje projekt WordPress, neinformovala IRS (americký daňový úřad) o svém vlastnictví ochranných známek. Navíc obviňuje Mullenwega ze lživých výpovědí před IRS.

Ve své oficiální tiskové zprávě uvedla: „Chování Matta Mullenwega v posledních deseti dnech odhalilo vážné střety zájmů a problémy se správou, které, pokud zůstanou bez povšimnutí, mohou ohrozit důvěru celé WordPress komunity."

Tento právní spor by mohl mít dalekosáhlé důsledky nejen pro obě společnosti, ale také pro samotnou komunitu kolem WordPressu. Mnoho uživatelů a vývojářů, kteří používají WordPress jako platformu, se spoléhá na otevřenost a flexibilitu softwaru. Pokud by byl projekt více komerčně omezován nebo by bylo vyžadováno licenční poplatky, mohlo by to výrazně ovlivnit fungování tisíců webových stránek po celém světě.

WordPress je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro tvorbu webových stránek, a to zejména díky své otevřenosti a komunitnímu charakteru. Tento soudní spor proto vyvolává obavy, zda se tato filosofie nezmění v zájmu komerčních zisků. Automattic, která provozuje WordPress.com – hostovanou verzi WordPressu – totiž přímo konkuruje WP Engine, který nabízí podobné služby hostování pro zákazníky využívající open-source software.

Právníci WP Engine a Automattic pravděpodobně stráví měsíce či dokonce roky řešením tohoto sporu. Zatímco WP Engine tvrdí, že jejich kroky jsou nezbytné pro ochranu jejich zaměstnanců a zákazníků, Mullenweg obviňuje WP Engine z narušování integrity projektu WordPress.

Pro komunitu kolem WordPressu bude důležité sledovat, jak se tento spor vyvine. Otevřená povaha softwaru, která je jedním z klíčových principů WordPressu, by mohla být touto právní bitvou ohrožena. Pokud dojde k právním změnám ohledně ochranné známky nebo využívání softwaru, může to znamenat zlom pro všechny, kdo WordPress používají.

Jedno je jisté – budoucnost WordPressu může být ovlivněna tím, jak tento konflikt dopadne, ať už soudně, nebo mimosoudním vyrovnáním. Komunita zůstává v napětí, jak se věci budou vyvíjet, a jaké změny může tento právní spor přinést do světa open-source softwaru a webových služeb.